Augsburger "Bürgerbeirat Corona" liefert Ideen und übt Kritik

Gestern ist in Augsburg der "Bürgerbeirat Corona" zum zweiten Mal zusammengekommen - diesmal online. Er gilt bislang als bundesweit einmalig und soll den Bürgern eine Beteiligungsmöglichkeit bieten, was die Corona-Maßnahmen der Stadt betrifft. Wie beim ersten Treffen ging es mehreren der insgesamt zehn Beiräte darum, die Augsburger Bürger während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu unterstützen, ideell und finanziell.

Vom Weihnachtsbus bis zu Helfer-Adressen - Ideen des Bürgerbeirats

So schlug eine Beirätin vor, dass ein Weihnachtsbus kranken und einsamen Menschen, die Weihnachten allein verbringen, ein kleines Geschenk vorbeibringen sollte. Die Stadt sollte außerdem überlegen, so der Vorschlag eines anderen Beirats, die Idee des „spended coffee“ zu unterstützen, bei der ein Kunde einen Kaffee trinkt und einen weiteren für einen Bedürftigen spendiert. Auch soll die Stadt Adressen und Telefonnummer bündeln, wo es Hilfe und Unterstützung für verzweifelte und depressive Menschen gibt.

Bürgermeisterin nimmt nicht alle Vorschläge des Bürgerbeirats an

Oberbürgermeisterin Eva Weber nahm diese Vorschläge auf und wies darauf hin, dass die Bürger-Hotline der Stadt auf jeden Fall über die Feiertage besetzt sei: "Wir müssen achtgeben aufeinander“. Anderen Vorschlägen, wie etwa, dass die Stadt medizinische Vorsorgetipps geben sollte, erteilte Weber eine Absage - so etwas sei nicht Aufgabe der Stadt. Gesundheitsamtsdirektor Thomas Wibmer wies darauf hin, dass zudem derzeit noch zu wenig darüber bekannt sei, ob Corona etwa durch besondere Ernährung leichter zu überstehen sei.

"Bürgerbeirat Corona" kritisiert uneinheitliche Maskenpflicht

Kritik kam erneut an der Maskenpflicht: Eine Beirätin aus dem Stadtteil Haunstetten wies darauf hin, dass beim Einkauf an der Stadtgrenze zu Königsbrunn oder zu Gersthofen die Bürger aus diesen Kommunen regelmäßig ohne Maske unterwegs seien. Sie forderte, dass die Bürgermeister der Umlandgemeinden ein Maskengebot erlassen sollten, aus Solidarität. Oberbürgermeisterin Weber machte klar, dass dies nicht möglich sei, rechtlich sei nicht einmal ein Maskengebot für die ganze Stadt Augsburg durchsetzbar. Sie verwies auf die Stadt Düsseldorf, die damit vor Gericht gescheitert sei.

Kritik an Augsburger Ordnungskräften

Ein anderer Beirat monierte, dass der Ordnungsdienst an Maskenmuffel allzu schnell Strafzettel verteile. Stattdessen sollten die Ordnungskräfte doch besser Gratis-Masken an Menschen ohne Maske abgeben. Das wies Ordnungsreferent Frank Pintsch energisch zurück. Ordnungsrecht sei immer eine Einzelfallentscheidung, aber die „Zeit der freundlichen Ansprache“ sei vorbei: Wer jetzt noch nicht begriffen habe, wann und wo Masken zu tragen seien, der wolle sich nicht regelkonform verhalten. Das Ordnungsamt habe seine Kräfte verdoppelt, die Mitarbeiter müssten derzeit auch viel einstecken, so Pintsch: „Wir setzen jetzt auf einen harten Vollzug, und das ist absolut notwendig“.

Erste Ideen des "Bürgerbeirats Corona" werden schon umgesetzt

Oberbürgermeisterin Eva Weber gab auch bekannt, dass Ideen aus dem ersten Treffen bereits in Bearbeitung seien. Der Vorschlag, den Eintrag in Gästelisten in Restaurants über eine APP einfacher zu machen, sei etwa bereits in der Umsetzung. Großes Interesse gebe es auch an der Idee, Augsburger Corona-Patienten in einer Art öffentlichem Tagebuch über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit berichten zu lassen. Hier sei man in den Gesprächen an einer möglichen Umsetzung.