Augsburger Bombennacht: Gedenktafel im Dom enthüllt

Zur Erinnerung an die "Augsburger Bombennacht" wurde an der Konradsäule des Hohen Doms eine Tafel angebracht. Sie soll an den früheren Domkaplan Johann Aichele und jugendliche Ministranten erinnern, die den Dom vor der Zerstörung bewahrten.