Augsburger Bombennacht: Gedenken in der Stadt

Rund 1.500 Todesopfer, 185.000 Obdachlose und hunderte zerstörte Gebäude: Die Bombenangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg hatten schwerwiegende Folgen für Augsburg. Dieses Jahr gedenkt die Stadt dem 75. Jahrestag des verheerendsten der Angriffe in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar.

Gedenken in der Öffentlichkeit

Kurz vor 14 Uhr begannen damals die Angriffe der britischen und US-amerikanischen Streifkräfte, die in mehreren Wellen die gesamte Augsburger Innenstadt bombardierten. Das Gedenken an diese Nacht findet in diesem Jahr auch im öffentlichen Raum statt.

Fotos in der Innenstadt zeigen Zerstörung

An 22 Orten in der Augsburger Innenstadt wurden Fototafeln aufgestellt. Sie zeigen historische Fotos, auf denen das Ausmaß der Zerstörung nach den verheerenden Angriffen zu sehen ist. Die Fotos in der Innenstadt sind eine Ergänzung zur Ausstellung „Die Stadt ein Feuermeer“ im Unteren Rathausfletz. Das Augsburger Stadtarchiv hat für die Ausstellung Berichte von Zeitzeugen und Fotos zusammengetragen, die vom Alltag im Zweiten Weltkrieg berichten.

Viele Kirchen wurden bei den Bombenangriffen beschädigt

Einen besonderen Blick auf die Zerstörung in den Augsburger Kirchen wirft die Ausstellung "Augsburgs Kirchen im Bombenkrieg" in den Räumen des Archivs des Bistums Augsburg. Zahlreiche Kirchen wurden durch die Angriffe massiv beschädigt. Die Zerstörung eröffnete aber auch die Möglichkeit einer völlig neuen Gestaltung. So fasziniert der Innenraum der Moritzkirche im Augsburger Zentrum heute viele Besucher gerade durch seine moderne Gestaltung.

Offizielle Gedenkstunde in der Kirche St. Anna

Die offizielle Gedenkstunde zum 75. Jahrestag der Bombardierung Augsburgs findet heute um 17 Uhr in der Kirche St. Anna statt. Neben Oberbürgermeister Kurt Gribl sind daran auch Schüler und Schülerinnen aus Augsburg beteiligt. Mit dem Gedenken an den Jahrestag der Bombennacht beschäftigt sich außerdem eine Podiumsdiskussion morgen im Augsburger Stadtarchiv.

Ganzjähriges Gedenken im Weltkriegsbunker in der Fuggerei

Unabhängig von den Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Bombennacht, gibt es auch einen ständigen Erinnerungsort in Augsburg: den Weltkriegsbunker in der Fuggerei. 200 Bewohner der Fuggerei konnten sich während der Bombennacht in den Bunker retten. Fast 70 Prozent der Fuggerei wurden während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Heute ist der Bunker für Besucher geöffnet. Eine Ausstellung zeigt eindrücklich, den Angriff, die Zerstörung und den Wiederaufbau der Fuggerei.