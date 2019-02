Als Augsburg brannte: Zeitzeugen erinnern sich an Bombennacht

Bereits gegen Mittag sind am 25. Februar 1944 die ersten Flugzeuge über Augsburg zu hören. Die Flieger der US-Luftwaffe sind im Anflug auf die Messerschmitt-Werke im Augsburger Süden. Ziel dieses ersten Angriffs ist die Luftfahrtindustrie der Stadt. 125 Menschen sterben bei diesem Angriff, etwa die Hälfte von ihnen sind KZ-Häftlinge, die unter Zwang in dem Rüstungsunternehmen arbeiten.

Bombenangriffe gegen die Innenstadt

Noch verheerender werden die beiden nächsten Angriffe zwischen 22.40 Uhr und 1.40 Uhr, die der Bombennacht ihren Namen geben. In der Nacht fliegen die Piloten der britischen Royal Air Force über Augsburg. Ihre Angriffe richten sich nicht gegen die Augsburger Industrie, sondern sollen die Innenstadt treffen.

Piloten greifen Augsburg in Wellen an

Die Angriffe erfolgen jeweils in Wellen - die ersten Flieger werfen Bomben ab, die ein farbiges Feuer entfachen. Die bunten Flammen sollen das Ziel für die nachfolgenden Piloten markieren. Der markierte Bereich wird von den folgenden Piloten mit Sprengbomben und Luftminen bombardiert.

Eisige Temperaturen verhindern Feuersturm

Die letzten Flieger werfen Flüssig- und Stabbrandbomben ab. Eigentlich sollen die Bomben die Ruinen in Brand setzen und so einen Feuersturm entfachen. Dessen verheerende Auswirkungen zeigen sich knapp ein Jahr später bei den Luftangriffen auf Dresden. In Augsburg verhindern eisige Temperaturen von minus 18 Grad allerdings, dass das Feuer seine volle Wirkung entfalten kann.

Brände können nur teilweise gelöscht werden

Für die Stadt haben die Angriffe trotzdem verheerende Folgen: 66 Großbrände entstehen über das Stadtgebiet verteilt. Die Feuerwehr will die Brände zwar löschen, kann es vielerorts aber einfach nicht, weil das Löschwasser gefriert. 730 Menschen verlieren in der Augsburger Bombennacht ihr Leben, 1.335 werden verletzt.

Rathaus und Fuggerei werden beschädigt

Beinahe 90 Prozent der Gebäudeschäden, die Augsburg im Zweiten Weltkrieg verzeichnet, entstehen während der Bombennacht. Weite Flächen der Jakobervorstadt, an der Karl- und Ludwigstraße und am Predigerberg werden zerstört. Schulen und Krankenhäuser werden beschädigt, die Gas-, Strom- und Telefonleitungen werden unterbrochen.

80.000 Menschen fliehen aus der Stadt

Unter den beschädigten Gebäuden sind auch zahlreiche Kulturdenkmäler wie das Rathaus, die Fuggerei und mehrere Kirchen. Insgesamt listet die Stadt 4.300 Gebäude als zerstört oder schwer beschädigt auf, darunter 88 öffentliche Gebäude. 185.000 Einwohner Augsburgs werden obdachlos, 80.000 fliehen nach diesem ersten großen Bombenangriff aus der Stadt.

19 Bombenangriffe auf Augsburg während des Zweiten Weltkriegs

Augsburg ist nur eine von vielen deutschen Städten, die im Februar 1944 von amerikanischen und britischen Piloten beschossen werden. Insgesamt wird Augsburg während des Zweiten Weltkriegs 19 Mal aus der Luft angegriffen. Die meisten Angriffe erfolgen im Jahr nach der verheerenden Bombennacht.

Wiederaufbau nach dem Krieg

Nach dem Krieg müssen die Augsburger ihre Stadt neu aufbauen. In Eigenleistung errichten sie etwa den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus nach historischem Vorbild. Das Stadtbild verändert sich durch die Angriffe deutlich - teilweise werden neue Häuser gebaut, durch die entstandenen Lücken werden aber auch Plätze wie der Augsburger Rathausplatz neu geschaffen.