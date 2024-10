Augsburger Baumallianz: Stadt soll Bäume schneller nachpflanzen

Die meisten Menschen erfreuen sich am Grün und an den prächtigen Bäumen in Bayerns Städten. Was aber nur wenige bemerken, wie viele Bäume - zum Beispiel in Augsburg - in den vergangenen Jahren verschwunden sind und nicht nachgepflanzt wurden. Das vermuten die Mitglieder der Augsburger Baumallianz.

Feuerrotes Warnschild macht fehlenden Baum sichtbar

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die entstandenen Lücken im Stadtgrün zu registrieren und in eine Karte einzutragen. Die Baumstümpfe selbst bekommen eine feuerrote Warntafel verpasst mit der Frage darauf: "Why? Warum?" Dabei geht es nicht um den Grund, warum die Bäume an dieser Stelle gefällt worden sind, sondern warum hier bislang nicht nachgepflanzt wurde.

Baumstumpfmelder sollen Lücken im Bestand zeigen

Fast 2.190 fehlende Bäume haben die Mitglieder der Baumallianz bislang in Augsburg erfasst, besser gesagt: die verbliebenen Baumstümpfe. Auf der Internetseite der Initiative zeigen rote Punkte die jeweiligen Stellen. Und die Zählaktion geht weiter. Auch Anwohner sollen dabei helfen und "Baumstumpfmelder" werden, wenn sie zum Beispiel einen Baum in ihrem Viertel schmerzlich vermissen.

Bäume können das Stadtklima spürbar verbessern

Warum viele Bäume auch nach Jahren nicht nachgepflanzt wurden, darüber wundert sich Christian Ohlenroth von der Augsburger Baumallianz: "Das zu einer Zeit, wo wir darüber diskutieren, wie man den Klimawandel begegnen kann. Jeder weiß, dass Bäume einer der einfachsten und günstigsten Wege sind, dem entgegen zu wirken."

Experten zufolge bringen Bäume viel fürs Stadtklima, sie kühlen im Sommer die Umgebung, schlucken Lärm, binden Feinstaub, filtern Schadstoffe aus der Luft und sind Lebensraum für Vögel und Insekten.

Nachpflanzen muss genau überlegt sein

Einfach irgendwo Bäume nachzupflanzen sei angesichts von Trockenheit und Hitzesommern keine Option mehr. Das sagt Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben. An manchen Stellen würden die jungen Bäume nicht mehr überleben. "Wir wissen, wie wichtig Bäume sind, in der Innenstadt, in der steinernen Stadt. Wir müssen uns die Standorte anschauen, wir wollen, dass Bäume eine Chance haben, zu wachsen." Das will auch die Baumallianz. Aber sie fordert, dass die Stadt Augsburg dabei viel schneller wird. Andere Städte mit vergleichbarer Ausstattung bei Finanzen und Personal seien deutlich besser, sagen die Mitglieder der Initiative. Deshalb wollen sie nicht locker lassen und mit ihrem Tun den Augsburgern überall in der Stadt das leise Verschwinden der Bäume vor Augen führen.