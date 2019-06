Augsburger Baumallianz: Bürger sollen Bäume gießen

"Gieß mich, sonst sterb ich" - mit diesem Slogan wollen Augsburger Naturschützer die Bürger der Stadt aufrütteln und auffordern, die Bäume vor ihrer Haustüre mit Wasser zu versorgen. Denn der Sommer werde heiß, so Susanne Altmann, Sprecherin der Baum-Allianz, die für die Aktion verantwortlich zeichnet. Am kommenden Samstag soll es deshalb eine Infoveranstaltung im Augsburger Bismarckviertel geben (Neidhartstraße 25, 11 Uhr).

Bäume gießen für eine "lebenswerte" Stadt

Die Baum-Allianz bittet darum, dass die Anwohner sich organisieren und in Hitzeperioden gießen. Je nach Größe benötige ein Straßenbaum täglich neun bis 14 Liter Wasser, so die Baum-Allianz. Wer regelmäßig ein paar Eimer Wasser an den Stamm gieße, sichere so das Überleben des Baumes und sorge für eine grüne und lebenswerte Stadt, so Susanne Altmann.