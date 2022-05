Augsburger Bahnhofseröffnung kommt in zwei Abschnitten

Die Wiedereröffnung des Augsburger Hauptbahnhofs im kommenden Jahr wird – anders als bisher geplant – wohl in zwei Etappen erfolgen. Verantwortlich für die Verzögerungen seien weltweite Lieferengpässe für technische Bauteile, erklärte der Geschäftsführer der Augsburger Stadtwerke (swa) Walter Casazza im Stadtrat. Der Kostenrahmen von rund 250 Millionen Euro solle aber eingehalten werden.

Weltweite Lieferengpässe sorgen für Verzögerungen

Bisher hätten weder Corona noch der straffe Zeitplan das Bauvorhaben bremsen können, nun aber sorgten die weltweiten Lieferengpässe für Verzögerung, so Casazza. Die Straßenbahnhaltestelle im zweiten Untergeschoss des Bahnhofs werde daher wohl nicht - wie geplant - Mitte 2023 in Betrieb gehen können. „Derzeit lässt sich ein Termin für die Eröffnung auch der Straßenbahnhaltestelle noch nicht abschätzen“, so Casazza. Angepeilt wird ein Termin Ende kommenden Jahres.

Empfangshalle soll 2023 wiedereröffnet werden

Die Empfangshalle im Bahnhofsgebäude soll hingegen – wie geplant - im August 2023 wiedereröffnet werden, dann sei der Bahnhof für die Fahrgäste des Zugverkehrs barrierefrei und voll funktionsfähig – Rolltreppen und Aufzüge seien bis dahin fertiggestellt. Auch der Fußgängertunnel unter dem Bahnhof hindurch ins Thelottviertel werde bis dahin fertig sein, so der swa-Chef. Dieser zentrale Bereich des Augsburger Bahnhofs – die Mittelhalle mit dem Glockenturm – ist bereits seit fünf Jahren wegen des Umbaus geschlossen. Alle Geschäfte sowie das Reisezentrum der DB sind seitdem in Container auf dem Bahnhofsvorplatz ausgelagert, die Einschränkungen, besonders für Menschen mit Handicap, teils massiv.

Bahnhofs-Umbau wir 250 Millionen Euro kosten

Nun aber scheint „Licht am Ende des Tunnels“, dass ein Mammut-Projekt in der Augsburger Verkehrsplanung darstellt. Der Umbau des Hauptbahnhofs ist eines von insgesamt fünf Projekten der so genannten „Mobilitätsdrehscheibe Augsburg“ welche eine bessere Vernetzung von Regional- und Fernverkehr sorgen und gleichzeitig auch dem künftigen Fahrgastaufkommen gerecht werden soll. Hierfür investieren die Stadtwerke laut ihrem Geschäftsführer mehr als eine halbe Milliarden Euro – der Umbau des Hauptbahnhofs schlägt mit 230 bis 250 Millionen Euro zu Buche.

Seit dem Jahr 2011 wird an der Mobilitätsdrehscheibe gebaut

Begonnen hat das Projekt dieser „Mobilitätsdrehscheibe“ im Jahr 2011 mit dem Umbau des Königsplatzes. Als fünfter und letzter Teil befindet sich jetzt noch die neue Straßenbahnlinie 5 in Planung. Sie soll vom Hauptbahnhof zum Uniklinikum um Westen der Stadt führen. Ziel ist es den Nahverkehr attraktiver zu gestalten und besser mit dem Regio- und Fernverkehr der Bahn zu vernetzen.