Augsburg: Woher kommt die Gewalt von Jugendlichen?

Wir treffen Streetworker Paul Waninger vor dem Jugendhaus H2O in der Zollernstraße in Augsburg Oberhausen. Waninger trägt Joggingschuhe und Bermudashorts, er ist drahtig durchtrainiert, denn er läuft jeden Tag mehrere Stunden durchs Viertel, um mit Jugendlichen zu sprechen, "Aufsuchende Jugendarbeit" wird das genannt.

Problemviertel Oberhausen?

Augsburg-Oberhausen gilt noch immer als Problemviertel, langgestreckte Wohnhöfe reihen sich an Hochhaussiedlungen, dazwischen immer wieder Einfamilienhäuser. Zwar wird zwar an allen Ecken und Enden renoviert, es tut sich was im Viertel, aber Plätze, wo Jugendliche sich zum Bolzen oder Basketballspielen treffen können, sind rar. Die schicken Sportplätze der neuen Schulen sind am Nachmittag verschlossen, die Pausenhöfe eingezäunt, hier sind Kids außerhalb der Schulstunden nicht erwünscht. Ein Problem, sagt Waninger, denn zuhause ist der Wohnraum meist knapp und der Einfluss der Eltern nicht immer gegeben.

Kinder oft ohne Aufsicht und Beschäftigung

Der Streetworker beobachtet eines seit langem: "Was wir feststellen, ist, dass die Kinder viel Zeit allein draußen verbringen, und keine Anleitung von den Eltern bekommen, wie kann ich spielen, wie verbringe ich meine Freizeit, was kann ich machen." Das Jugendzentrum des Stadtjugendrings will für diese Kids eine Anlaufstation sein, es wird zusammen gekocht und gegessen, es gibt Sportangebote, Tanzkurse oder Ausflüge.

Drogen werden ein immer größeres Problem

Manche Kids erreiche man aber auch nicht mehr, sagt der erfahrene Streetworker, und ja, da gebe es die Drogendeals ganz öffentlich am Platz, wo die Kundschaft aus dem gesamten Stadtgebiet mit dem Auto vorfahre. Früher ist das Thema körperliche Gewalt gewesen, sagt Waninger, das habe sich geändert. Mittlerweile gebe eine ein massive Zunahme beim Drogenkonsum, "schon bei 12- Jährigen mit allen dazugehörigen Folgen, Diebstahl und so weiter".

Die Corona-Beschränkungen machen auch die braven Kids kirre

Doch Stress kommt mittlerweile auch von normalen, eigentlich braven Kids. Durch Corona nämlich sei plötzlich verboten gewesen, was sonst für Jugendliche ganz normal war, sich treffen, gemeinsam Zeit verbringen, Spaß haben, erzählt uns ein anderer Jugendarbeiter. Am Drei-Auen-Platz sitzen sechs Jungs, sie bestätigen, dass ihr Verhältnis zur Polizei durch die die ständigen Corona-Kontrollen belastet sei. Manche seien bis zu fünfmal am Tag kontrolliert worden, ist zu hören, weil sie zusammen gesessen seien am Platz, "das fuckt ab", sagt einer. Deutlich wird aber auch, dass einige der jungen Männer nicht allzu sehr erschüttert sind, über das, was da auf der Maxstraße abgelaufen ist, dass Kids die Polizei mit Flaschen beworfen haben: "Das war schon witzig, die haben sich voll aufgespielt, ich fands witzig", sagt einer.

Falsche Vorbilder spielen eine Rolle

Am Rande der Gruppe wird immer wieder der Name Halid S. eingeworfen, das ist der Jugendliche, der einen Mann am Augsburger Königsplatz mit einem Schlag niedergestreckt und getötet hat. Er kommt aus dem Viertel. Halid sei ungerecht behandelt worden von der Polizei und den Ermittlern, das glauben einige der Kids. Halid S. wurde im Dezember wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, "blöd gelaufen", so etwas wie ihm hätte jedem von uns passieren können, sagt ein junger Mann in einem Nebensatz. Er trägt einen teuren Markenpulli, sein Freund hat eine italienische Designer-Ledertasche dabei, auch Shirts einer französischen Luxusfirma sind beliebt, solche wie Rapper Bushido sie trägt. Statussymbole fürs Kids, die gelernt haben, dass man nicht nur mit einer guten Schildbildung Geld verdienen kann.

Streetworker: Jugendliche brauchen andere Erfolgserlebnisse

Um diesen Kreis zu durchbrechen, müssen die Jugendlichen früh Erfolgserlebnisse bekommen, Zuspruch, Anerkennung, Möglichkeiten, zu zeigen, was sie drauf haben, davon ist der Augsburger Streetworker Paul Waninger überzeugt: "Wenn ein Fußballturnier ist, und die Gewinner sich freuen, als wenn sie den Ehrenpokal gewonnen hätten. Diese Erfolgserlebnisse wollen wir in der Jugendarbeit ermöglichen, um sich anders auszuleben als nur draußen rumzuhängen, Drogen zu konsumieren oder Stress zu suchen."