Augsburg will Situation auf Partymeile in den Griff bekommen

Die Wirte an der Augsburger Maximilianstraße müssen sich auf strengere Regeln einstellen. Konkret ist geplant, den To-Go-Verkauf von Getränken nachts an Wochenenden zu verbieten. In der anstehenden Stadtratssitzung soll ein entsprechendes Konzept des Ordnungsreferats vorgestellt werden. Das hat der BR vorab erfahren.

Ab Mitternacht keine Getränke mehr zum Mitnehmen

Demnach soll es ab Mitternacht keinen To-Go-Verkauf mehr geben. An Tischen sollen Gäste unter freiem Himmel bis ein Uhr nachts bedient werden dürfen. Hintergrund ist, dass sich in letzter Zeit immer wieder Hunderte Menschen auf der Maximilianstraße versammelt hatten, um zu feiern, ohne auf die Corona-Abstände zu achten.

Wegen Corona-Regeln verlagert sich Nachtleben nach draußen

Die Polizei musste wiederholt einschreiten, weil es Streit unter Feiernden gab. Zu Problemen mit Lärm und aggressiven Partygästen kam es auch vor anderen Lokalen in der Augsburger Innenstadt. Durch die Corona-bedingte Schließung von Clubs spielt sich auch in Schwabens größter Stadt ein großer Teil des Nachtlebens in diesem Sommer auf Straßen und Plätzen ab.

In Bamberg schon jetzt strengere Regeln für Nachtschwärmer

CSU-Stadtrat Leo Dietz, selbst Betreiber mehrerer Lokale an der Maximilianstraße, begrüßt die geplante Regelung. Er halte es für wichtig, dass die Wirte mitziehen: "Sonst drohen weit strengere Vorgaben", sagte Dietz auf BR-Anfrage. In Bamberg beispielsweise gibt es schon jetzt ab 20 Uhr keine "To-go-Getränke" mehr.

Augsburg will auch Müllproblem lösen

Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands begrüßt es außerdem, dass Ordnungsreferent Frank Pintsch zusätzlich ein Pfandsystem auf den Weg bringen möchte. So will die Stadt das Müllproblem lösen, das durch den To-Go-Verkauf entsteht. Außerdem sollen keine Flaschen oder Bierkisten zur Partymeile mehr mitgenommen werden. Bisher bringen viele Feiernde die Halbe gleich von zu Hause mit.