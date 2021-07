Augsburg will mit Simulation Starkregen trotzen

Im dem Programm werden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hohe Niederschlagsmengen simuliert und dann getestet, wie die Abflüsse im Stadtgebiet von Augsburg darauf reagieren.

Wie schnell steigt das Wasser?

Es wird geprüft, wo das Wasser genau hinfließt - und vor allem, wie schnell es ansteigt und wie viel Zeit für Feuerwehr und Rettungskräfte im Ernstfall bleibt. Das Problem bei Starkregen ist, so der Augsburger Berufsfeuerwehr-Chef Andreas Graber, dass das Wasser im bebauten Raum wesentlich schlechter abfließen kann als in der freien Fläche. Kleine Rinnsale am Hang könnten so schnell zum reißenden Sturzbach werden, auch mitten in der Stadt.

Wenn Regen lebensgefährlich wird

Über das Simulationsmodell könne geprüft werden, wo sich das Wasser sammelt, ob die Kanalisation am jeweiligen Ort groß genug für die prognostizierte Wassermenge ausgelegt ist. Über das Programm lässt sich aber auch feststellen, wo es Stellen gibt – etwa in Tiefgaragen, die für Menschen zur tödlichen Falle werden könnten. Noch ist das Augsburger Simulationsprojekt in der Testphase, die ersten Ergebnisse aber seien positiv, so der städtische Ordnungsreferent Frank Pintsch zum BR.

Katastrophe von Simbach am Inn als mahnendes Beispiel

Auslöser dafür, ein Simulationsprogramm einzusetzen, war die Sturzflut von Simbach 2016, bei der sieben Menschenleben starben, so Frank Pintsch. Man habe sich die Frage gestellt, was passiere, wenn über Augsburg ein derartiger Starkregen hinwegziehe.

Augsburg ist am Wasser gebaut

Dabei ist die Ausgangslage in der Stadt aufgrund der unterschiedlichen Topographie äußerst vielfältig. Im Stadtteil Bergheim etwa läuft das Wasser nach Starkregen zentimeterhoch aus den Westlichen Wäldern herunter. In der Altstadt dagegen müsse man laut Ordnungsreferent Pintsch vor allem die vielen Bachläufe im Blick haben: "Wir haben über 22 km Fließgewässer, also haben jede Menge Wasser in der Stadt, damit muss man in der Vorsorge umgehen".

Sandsacklager und mobile Flutwände

Zur Vorsorge gehört dabei auch, dass die Stadt dafür gesorgt hat, dass mehrere zehntausend Sandsäcke bereits befüllt im Lager liegen, sowie mobile Hochwassersperren eingekauft wurden. "Diese Sperren haben wir von einer Länge von insgesamt fast eineinhalb Kilometern, die sind sehr flexibel einsetzbar und leicht zu transportieren", so Feuerwehrleiter Andreas Graber.

Augsburg setzt wieder auf Sirenen - nach dem Pfingsthochwasser

Hilft das nichts mehr, muss evakuiert werden, und auch hier hat die Stadt nachgebessert. Andreas Graber stellt seine neueste Errungenschaft vor: Ein kleines Einsatzfahrzeug, auf dem eine große schneeweiße Kugel thront – die Sirene. Sie kann einen Warnton abgeben. Es können aber auch Durchsagen erfolgen, und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch oder Russisch.

Und es hat sich gezeigt: Ohne Sirenen geht es nicht. 1999 waren in Augsburg beim Pfingsthochwasser nach einem Dammbruch weite Teile des Stadtteils Pfersee überschwemmt worden, das Wasser stand meterhoch in den Straßen. Viele Bürger konnten damals mangels Sirenen nicht schnell genug gewarnt werden. Daraus habe man gelernt, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch, und wieder rund 50 Warnsirenen installiert im Stadtgebiet, "bei aller Freude an der Digitalisierung" seien die Sirenen das sicherste Warnmittel.

Regen-Simulationsmodell kann Leben retten

Renaturierungs-Flussbauprojekte wie Wertach Vital und aktuell Licca liber gehörten ebenso zum Hochwasserschutz wie ein ausreichend großes Kanalnetz, das Regenwasser aufnehmen kann, erklärt Pintsch. Um im Akutfall aber keine Menschenleben zu gefährden, müsse man wissen, wo im Stadtgebiet bei Starkregen das Wasser besonders schnell ansteigt, das Simulationsmodell liefere hierfür die notwendigen Daten. "Ich glaube, Augsburg ist gut beraten, solche Simulationen in den nächsten Jahren dauerhaft laufen zu lassen, um im Ernstfall bestens vorbereitet zu sein."