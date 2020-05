Augsburg will Flüchtlingskinder aus Lesbos aufnehmen

Flüchtlingskinder, die jetzt noch in Lagern auf Lesbos leben, sollen in Augsburg eine neue Heimat finden: Das strebt die neue schwarz-grüne Stadtregierung an. Wie die Fraktionen von CSU und Grünen gemeinsam mitteilten, soll der Stadtrat am morgigen Donnerstag einen entsprechenden Beschluss fassen.

Corona-Krise verschärft Lage für Flüchtlingskinder

CSU-Fraktionschef Leo Dietz verweist darauf, dass die Corona-Krise die ohnehin schon katastrophale Lage in den Lagern auf Lesbos noch weiter verschärft habe. Gerade Kinder und Jugendliche würden darunter leiden. Mit der Aufnahme von jungen Flüchtlingen wolle man der Verantwortung und Haltung als Friedensstadt nachkommen. Wie viele Kinder und Jugendliche nach Augsburg geholt werden sollen und in welchem Zeitrahmen, teilten die Fraktionen allerdings nicht mit.

Friedensstadt Augsburg will sich stärker engagieren

Laut der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Verena von Mutius-Bartholy sollen auch sogenannte Resettlement-Programme im Rahmen der UNHCR unterstützt und in Augsburg etabliert werden. Auf Bundes- und Landesebene werde man mitteilen, dass Augsburg als Friedensstadt für weitere humanitäre Aufnahmen im Rahmen der Möglichkeiten und Kapazitäten bereitstehe, so die Grünen-Politikerin. Mutius-Bartholy erinnert daran, dass fast die Hälfte der Augsburger Stadtbevölkerung Migrationsgeschichte hat. Augsburg zeige, dass Integration gelingen könne.