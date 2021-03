vor 6 Minuten

Augsburg: Welterbe-Infozentrum zeigt einmaliges Wassersystem

Das Augsburger Wassersystem ist UNESCO-Welterbe und hat nun ein eigenes Infozentrum. Das soll Touristen und Einheimischen zeigen, was am Wassersystem der Stadt so einmalig ist. Vorerst ist die Ausstellung wegen Corona aber nur im Internet zu sehen.