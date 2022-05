Warum gerade immer mehr Rehe in Augsburgs Kanälen landen

Es waren Spaziergänger, die den Rehbock entdeckt hatten: Er war in einen von Augsburgs zahlreichen Stadtkanälen geraten - und schaffte es aus eigener Kraft nicht wieder heraus. Die Feuerwehr musste das Tier befreien. Denn die hohen Wände und das steile Ufer können für Rehe zum Verhängnis werden, erklärt Daniel Kugler im BR-Interview. Er ist Förster und Revierleiter in Augsburg.

Menschen und Hunde schrecken Rehe auf

Nach Auskunft des Forstamts ist der Grund dafür, dass Rehe in diesen Tagen vermehrt in den Bächen und Kanälen der Stadt Augsburg landen, der Mensch, der das Wild beunruhigt. Ein saisonales Verhalten der Rehe und Rehböcke, dass diese Situationen verursache, gebe es nicht, so Kugler.

Rehe kommen nicht ohne Hilfe aus Wasser

Vielmehr würden die Rehe immer wieder in ihren Ruheplätzen durch Spaziergänger und Hunde im Stadtwald aufgeschreckt und stürzten sich dann kopflos auf der Flucht und möglicherweise geschwächt in die Bäche und Kanäle. Wenn das Tier die Wände des Kanals oder Ufer des Bachs nicht selbst wieder hinauf kommt, droht es zu ertrinken. Dann muss die Feuerwehr zur Tierrettung ausrücken. Rehe könnten aber gut schwimmen und durchqueren die Bäche häufig, so der Förster weiter.