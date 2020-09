Ämter und Kitas: Verdi kündigt neue Warnstreiks in Augsburg an

In den vergangenen Tagen waren schon die Wertstoffhöfe betroffen, jetzt ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks in Augsburg auf.

Kitas wohl nur mit Notbetrieb

Am Montag werden das Bürgeramt, der Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst sowie der Abfallwirtschaftsbetrieb und die Straßenreinigung bestreikt.

Am Dienstag trifft es die öffentlichen Kindertagesstätten, dort wird wohl nur noch ein Notbetrieb angeboten.

Streik endet voraussichtlich am Mittwoch

"Warnstreiks in den Kitas wollten wir vermeiden, um die Eltern nicht zu belasten", so Erdem Altinisik, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Augsburg. Doch die Weigerung der Arbeitgeber in dieser Tarifrunde überhaupt ein Angebot abzugeben, zwinge die Gewerkschaft ihre Unzufriedenheit auf diese Weise deutlich zu machen.

Zum Abschluss soll es am Mittwoch in Augsburg Warnstreiks beim Amt für Grünordnung und bei den Stadtwerken geben.

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Bereits am Freitag hatte die Gewerkschaft angekündigt, dass es in der kommenden Woche weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Bayern geben wird. Von Montag bis Freitag sollen öffentliche Einrichtungen wie Bauhöfe, Kitas, Krankenhäuser, Müllabfuhr und Bibliotheken in mehreren Städten betroffen sein. In der Landeshauptstadt gelte dies beispielsweise bereits am Montag für Kinderbetreuungseinrichtungen und für das Klinikum München.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde ist für den 22. Oktober vorgesehen.