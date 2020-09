Augsburg: Warnstreiks im öffentlichen Dienst ab Dienstag

Dem Aufruf zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen werden nach Angaben der Gewerkschaft ver.di in Augsburg die Dienststellen und Betriebe des Baureferates in der Klärwerkstraße, sowie die Stadtentwässerung vollständig folgen. Zwischen 5.30 Uhr und 7 Uhr sind die Bediensteten zu einer Kundgebung in der Klärwerkstraße aufgerufen. Es wird mit Verkehrseinschränkungen gerechnet.

Gewerkschaft sagt Arbeitgebern im Öffentlichen Dienst den Kampf an

Auch in der 2. Verhandlungsrunde des Tarifgebietes Öffentlicher Dienst gab es keine Einigung. "Die nun von den Arbeitgebern vorgestellten Erwartungen an ein Tarifergebnis lesen sich wie ein Generalangriff auf die Beschäftigten im öffentlichen Dienst", sagte Florian Böhme, Gewerkschaftssekretär für Ver- und Entsorgung im ver.di Bezirk Augsburg. "Die Kolleginnen und Kollegen der Stadtentwässerung sind im belastenden Dreischichtbetrieb und Rufbereitschaftsdienst Tag und Nacht für die Bevölkerung da und leisten wertvolle Arbeit für die Hygiene- und Umweltbedingungen", so Erdem Altinisik, Geschäftsführer bei ver.di Augsburg.

Folgen des Streiks in Augsburg

Während der Streikmaßnahmen soll es nicht zu Einschränkungen bei der Abwasserreinigung kommen. Örtliche Baustellen und andere Tätigkeiten der Stadtentwässerung und des Tiefbauamtes sollen allerdings nur eingeschränkt und nur im Notfallbetrieb weitergehen.

Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Geld

Im öffentlichen Dienst arbeiten insgesamt rund 2,5 Millionen Angestellte und rund 225.000 Beamte. Ver.di und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Geld. Außerdem verlangen die Gewerkschaften eine Kürzung der längeren ostdeutschen Wochenarbeitszeit um eine Stunde und damit eine bundesweite Angleichung.

