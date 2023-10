Augsburg verliert mit "Interlift" weitere Fachmesse

Die Messe Augsburg verliert schon wieder eine renommierte Fachmesse: Nur wenige Tage vor Beginn der "Interlift" haben die Veranstalter bekannt gegeben, dass sie mit der nächsten Auflage 2025 nach Nürnberg abwandern. Das trifft den Messestandort und die Hotellerie in Augsburg hart, nachdem mit der Schleiftechnik-Messe "Grindtec" und der "Americana" rund um den Pferdesport in jüngster Zeit zwei große Messen an andere Standorte umgezogen sind. Einzig die Luft- und Raumfahrt-Messe "Airtec" konnte als neuer Veranstalter von Bedeutung gewonnen werden.

Interlift-Veranstalter: Weiterentwicklung in Augsburg nicht möglich

Die "Interlift" gilt als Weltleitmesse der Aufzugs-Branche und war im Zweijahres-Rhythmus seit über 30 Jahren in Augsburg zuhause. Sie öffnet ihre Tore in Augsburg kommende Woche, nun also zum letzten Mal. An den vier Ausstellungstagen werden 18.000 Besucher erwartet. Der Veranstalter AFAG erklärte in einer Pressemitteilung, die Entscheidung, nach Nürnberg zu gehen, sei nicht leicht gefallen. Augsburg sei seit 1991 ein "engagierter und kompetenter Partner" der Messeveranstaltung gewesen. Eine gewünschte "Weiterentwicklung" sei am Standort Augsburg aber "nicht gegeben".

Wirtschaftsreferent: Augsburg ist ein "ausgezeichneter Messeplatz"

Augsburgs Wirtschaftsreferent, Wolfgang Hübschle (CSU), betonte nach der Ankündigung, dass die Interlift künftig in Nürnberg stattfinden wird, Augsburg sei "ein ausgezeichneter Messeplatz", an dem Spezialmessen "erwiesenermaßen zu internationalen Leitmessen heranwachsen" könnten. Hübschle verwies auf kleinere Fachmessen wie die "Coiltech", die in der schwäbischen Bezirkshauptstadt angesiedelt werden konnten. Mit der "Airtec" hatte Augsburg zuletzt auch eine Fachmesse für den Standort gewinnen können, die gut zu schwäbischen Unternehmen wie Premium Aerotec, Airbus Helicopters oder Rocket Factory passen.