Augsburg und München kurz vor Verlegung von Corona-Patienten

In den kommenden Tagen werden voraussichtlich bis zu 30 Corona-Patienten aus überlasteten bayerischen Krankenhäusern zur Behandlung in andere Bundesländer geflogen. Das hat der zuständige Arbeitskreis der Innenministerkonferenz mitgeteilt.

Es ist das erste Mal seit Beginn der vierten Corona-Welle, dass bundesweite Verlegungen über das sogenannte "Kleeblatt-Verfahren" organisiert werden. Das Konzept war am Dienstag aktiviert worden und soll verhindern, dass dringend behandlungsbedürftige Patienten wegen Überlastung der Intensivmedizin in einem Bundesland nur noch unzureichend oder gar nicht mehr versorgt werden können. Vor allem aus München und Augsburg könnten Patienten verlegt werden.

Augsburg hat 15 Patienten zur Verlegung angemeldet

An der Augsburger Uniklinik laufen aktuell die Vorbereitungen für die erste Flugverlegung von Corona-Patienten auf Hochtouren. Ein genauer Termin stehe zwar noch nicht fest, sagt Intensivmediziner Professor Axel Heller. Er rechnet aber schon in den kommenden Tagen damit. Für den Bereich des Zweckverbandes Augsburg habe man 15 Patienten zur Verlegung per Flugzeug angemeldet, so Heller. Und mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz habe man schon grobe Vorabsprachen getroffen, damit die von der Bundeswehr dafür abgestellten medizinischen Transportflugzeuge landen und die Patienten aufnehmen können.

Als mögliche Abflughäfen seien, so Heller, Augsburg, Lagerlechfeld und Memmingen denkbar - je nachdem, in welcher Klinik der jeweilige Patient behandelt werde und wie für ihn der bestmögliche Transport zum Flughafen organisiert werden könne.

Mit diesen Flugzeugen werden die Patienten verlegt

Unterdessen hält die Luftwaffe in Köln zwei Flugzeuge für einen Hilfseinsatz zur Verlegung von Intensivpatienten bereit. Dazu gehört der Airbus A310 MedEvac, eine "fliegende Intensivstation" mit sechs dieser Behandlungsplätze, sowie eine umgerüstete Spezialmaschine, das Überwachungsflugzeug A319OH ("Offener Himmel"). In dieses seien am Vortag zwei Plätze zur Intensivbehandlung eingebaut worden, sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Donnerstag. In Wunstorf (Niedersachsen) ist zudem ein A400M MedEvac stationiert.

Kliniken in Nord- und Westdeutschland nehmen Patienten auf

Aktuell haben sich Kliniken in Nord- und Westdeutschland dazu bereit erklärt, Patienten aus Bayern, aber auch aus Sachsen und Thüringen aufzunehmen, bestätigt Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG).

Die Verlegung von Patienten in andere Bundesländer werde aber nur kurzfristig Abhilfe schaffen, warnte Engehausen. "Alle Prognosen gehen in die Richtung, dass die Zahl der Patienten weiter steigen wird und wir in Bayern keine ausreichenden Intensivkapazitäten haben", so der Mediziner. "Die momentan noch vorhandenen Intensivkapazitäten im Norden werden uns nur einige Wochen helfen können, weil auch dort die Belegung steigt." Es sei zwar zumindest eine kleine Entlastung für Bayern. Allerdings rede man dabei über relativ wenige Patienten, denn nicht bei allen sei ein Transport medizinisch möglich.

Kriterien für Verlegung sind klar definiert

Für die Auswahl der Patienten gebe es klar definierte Kriterien, sagt der Ärztliche Direktor der Augsburger Uniklinik, Prof. Dr. Michael Beyer. Nicht jeder Covid-Patient könne problemlos verlegt werden. Patienten dürften beispielsweise nicht zu schwer oder zu groß sein - und sollten sich in einem stabilen Zustand befinden, so Beyer. Denn lange Krankenwege seien belastend, das wisse man aus Erfahrung. Man könnte zum Beispiel keine Schwerstkranken verlegen, weil die bei einem Transport gefährdet würden. Auch Patienten, die in Bauchlage beatmet werden, sind nicht transportfähig.

Auch München könnte bis zu 15 Patienten verlegen

Aus den Münchner Intensivstationen könnten voraussichtlich schon am Freitag oder Samstag ebenfalls bis zu 15 Patienten verlegt werden. Das soll kurzfristig Entlastung schaffen. Denn auch in der Landeshauptstadt ist die Lage mittlerweile angespannt: Aktuell sind laut dem Intensivregister DIVI, Stand Donnerstag, nur noch knapp fünf Prozent der Intensivbetten in München frei. Ein Drittel ist mit Covid-Patienten belegt.

Man sei am Anschlag bei der Versorgung, sagt Wolfgang Schäuble, Leiter des städtischen Corona-Krisenstabes. Bereits jetzt sei das oberste Limit erreicht. Und der Winter mit seinen besonderen Schwierigkeiten, das wisse man inzwischen aus Erfahrung, stehe erst noch bevor.

Gesundheitsministerium: Durchschnittlich noch 1,5 freie Intensivbetten pro Standort

Das macht auch das Gesundheitsministerium noch einmal deutlich. "Die vierte Infektionswelle der Corona-Pandemie stellt die Krankenhäuser in Bayern vor bislang nicht gekannte Herausforderungen", heißt es von dort. Die durchschnittliche Gesamtauslastung der Intensivkapazitäten in Bayern betrage rund 90 Prozent. "Damit stehen durchschnittlich gerade einmal noch 1,5 freie Intensivbetten pro Standort zur Verfügung", erklärte ein Sprecher.

Die normale Belegung einer Intensivstation liege bei etwa 80 Prozent, sagte Engehausen dazu. "Über neunzig Prozent Auslastung sind dauerhaft nicht zu bewältigen, auch weil das Personal überlastet ist."