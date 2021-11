Augsburg sucht Freiwillige zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung

In Augsburg werden Freiwillige gesucht, die bei Corona-Infektionen bei der Nachverfolgung der Kontakte helfen. 20 solcher Freiwilliger gibt es bereits. Sie kommen zweimal in der Woche für mehrere Stunden in das Verwaltungszentrum und telefonieren die Kontaktnummern der Betroffenen ab.

Da bei der Kontaktnachverfolgung der Datenschutz eine wichtige Rolle spielt, haben sie eine Schulung durchlaufen und eine entsprechende Erklärung unterschrieben. Unter den Helfen sind Studierende, Mütter in Elternzeit, Kurzarbeiter aber auch Rentner, so die Stadt.

Augsburger Stadtspitze ist dankbar für die Mithilfe

Für das Gesundheitsamt ist diese Mithilfe überaus wichtig, so die zuständige Direktorin, Melanie Haisch. Denn für die Verwaltung allein sei die Nachverfolgung nicht mehr zu stemmen.

Edith Enzler hilft daher mit. Die ältere Dame mit der sanft geschwungenen Brille und dem schwarzweißen Pepita-Pulli hilft als Ehrenamtliche bei der Kontaktverfolgung des Augsburger Gesundheitsamts. Enzler ist 71 Jahre alt, aber weit davon entfernt, untätig daheim herum zu sitzen. Zweimal pro Woche für rund vier Stunden kommt die Rentnerin in den nüchternen Verwaltungsbau der Behörde. Sie telefoniert gewissenhaft die Listen der Corona-Kontaktpersonen durch und trägt die Ergebnisse dann in ein spezielles Computerprogramm ein.

Manche reagieren "ungehalten"

Dass sie früher als Chefsekretärin gearbeitet hat, kommt Edith Enzler zugute. Das Computerprogramm zur Kontakt-Verfolgung ist anspruchsvoll in der Bedienung, außerdem gibt es immer wieder Änderungen. Und im Umgang mit den Betroffenen ist sowieso Fingerspitzengefühl gefragt: "Das kann schon mal vorkommen, dass da welche ungehalten sind, das ist aber ganz normal, in der Pandemie".

Die Freiwilligen kommen aus den verschiedensten Lebenslagen

Für das Gesundheitsamt ist ihre Mithilfe überaus wichtig: "Wir sind wahnsinnig dankbar für die Unterstützung der Ehrenamtlichen", so die zuständige Stadtdirektorin, Melanie Haisch, zum BR.

Die 71-jährige Edith Enzler ist im Team der Corona-Helfer, weil sie auch im Ruhestand etwas für die Gemeinschaft tun will. "Mir macht das Freude, wenn ich helfen kann", sagt die 71-Jährige. Und noch wegen eines weiteren Grundes, sagt sie nachdenklich: "Damit wir der Pandemie endlich Herr werden. Wenn es niemand macht, kommen wir nicht weiter".

Schokoriegel und Gummibärchen statt Stundenlohn

Als Dankeschön reicht Edith Enzler die süße Nervennahrung, die das Gesundheitsamt für die Nachverfolger spendiert – Schokoriegel, saure Drops und Gummibärchen. Kaffee gibt es auch, dazu einen wunderbaren Blick auf die Stadt: Das Büro des Freiwilligenzentrums, in dem Enzlers Schreibtisch steht, liegt nämlich im 7. Stock.

Die Stadt sucht indes angesichts steigender Infektionszahlen noch weitere ehrenamtliche Helfer. Unter der Mailadresse augsburg@augsburg.de können interessierte Bürger sich beim Kontaktverfolgungsteam der Stadt Augsburg melden.