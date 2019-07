vor etwa einer Stunde

Augsburg: Stellwerksstörung sorgt für Zug-Verspätungen

Bahnpendler in der Region Augsburg brauchen heute Morgen Geduld: Wegen einer Störung an einem Stellwerk in Augsburg kommt es zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen im Regionalverkehr. Betroffen ist auch die Strecke Richtung München.