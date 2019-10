Augsburg stattet städtische Lkw mit Abbiege-Assistenten aus

Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWS) und des Tiefbauamts in Augsburg erhalten jetzt Abbiege-Assistenten. Die Stadtverwaltung erhofft sich davon mehr Sicherheit im Straßenverkehr – insbesondere mit Blick auf Lkw-Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern. Vertreter der Augsburger Stadtspitze stellen am Donnerstag (31.10.) das neue Sicherheitssystem vor.

Stadtverwaltung: Bislang keine Unfälle mit städtischen Lkw

Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, waren Fahrzeuge von AWS und Tiefbauamt bisher in keine solchen Unfälle verwickelt. Mit den Abbiege-Assistenten wolle man dafür sorgen, dass es auch in Zukunft nicht dazu kommt.

Erste Lkw mit Abbiege-Assistenten sind schon im Einsatz

Der AWS hat demnach schon damit begonnen, neue Lkw mit solchen Assistenten auszustatten. Die rund 45 Nutzfahrzeuge im Bestand – etwa 25 Müll-Laster und 20 Winterdienst-Großfahrzeuge – werden jetzt schrittweise nachgerüstet. Auch das Tiefbauamt stattet seine Fahrzeuge nach und nach mit Abbiege-Assistenten aus. Vier Fahrzeuge wurden bereits nachgerüstet.

Abbiege-Assistenten verhindern viele Unfälle

Unfallforscher haben ermittelt, dass mehr als die Hälfte aller schweren Lkw-Fahrrad-Unfälle mithilfe der Abbiege-Assistenten vermieden werden könnten. Die Technik warnt Lkw-Fahrer, wenn sie einem Radfahrer oder Fußgänger zu nahe kommen. Wenn nötig, wird dann eine Not-Bremsung eingeleitet.