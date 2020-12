Augsburg: Stadtrat entscheidet über neue Straßenbahn-Linie

Für Augsburgs Oberbürgermeister Eva Weber ist die Erneuerung der Straßenbahnlinie 3 nach Pfersee und der Bau der neuen Linie 5 zum Uniklinikum im Westen der Stadt, ein Infrastrukturprojekt, das „für Jahrzehnte entscheidend und prägend für unsere Stadt ist“.

Der Streit um die Straßenbahn-Strecke in Augsburg

Umstritten ist dabei vor allem die künftige Streckenführung aus dem neuen Tunnel unter dem Hauptbahnhof – hin zur Luitpoldbrücke: Insgesamt wurden in den letzten Jahren 33 Varianten geprüft - Stadt und Stadtwerke haben sich auf eine so genannte „geflügelte Variante“ festgelegt, bei der Hin- und Rückweg zum Hauptbahnhof auf getrennten Strecken verlaufen.

Widerstand gegen die geplante Tram-Linie

Da diese Trassen allerdings auf zum Teil beengten Straßen wie der Holzbach- oder der Hörbrotstraße verlaufen und zudem ein Teil des Holzbachparks an der Wertach weichen müsste, hat Andreas von Mühldorfer, Vorstand des Bürgerforums Thelott- und Rosenauviertel bereits Widerstand gegen die geplante Linienführung angekündigt: „Wir sind absolut für den ÖPNV. Wir sind auch für eine funktionierende Fahrradstraße. Und grade deswegen stellen wir uns gegen diese Flügelung, weil wir sagen: Das gibt viel zu viel Verkehr in dem Viertel hier.“ Und die am Holzbachpark zu fällenden Bäume seien laut von Mühldorfer unwiederbringlich verloren.

Stadt Augsburg ist gegen die kürzere und billigere Straßenbahn-Strecke

Der Alternativvorschlag des Bürgerforums führt daher über Rosenau- und Pferseer Straße. Diese Strecke ist kürzer, günstiger und könnte sogar schneller gebaut werden, das ergab eine Prüfung der Stadtwerke. Trotzdem bleiben Stadt und Stadtwerke bei ihrer „geflügelten Variante“. Sie mache die Planung unabhängig vom Kanal, dessen Sanierung dort demnächst in Angriff genommen werden müsse. Außerdem sei sie besser mit dem Autoverkehr vereinbar, heißt es.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Walter Casazza, drückt vor der heute anstehenden Entscheidung im Stadtrat daher nun aufs Tempo: „Sobald wir heute den Beschluss haben, werden wir am Freitag die Antragsunterlagen der Regierung von Schwaben übergeben. Und dann ist die Behörde gefragt.“

Wann kommt die neue Tram-Linie 5 nach Augsburg?

Die Regierung von Schwaben führt dann das Planfeststellungsverfahren durch, mit Erörterungsterminen und öffentlicher Beteiligung - „ergebnisoffen“, wie Oberbürgermeisterin Eva Weber betont: „Das bedeutet, dass alle Belange abgewogen werden müssen. Das wird eine Weile dauern. Und dann stellt sich die Frage, ob es Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss geben wird.“ Eine solche Klage will das Bürgerforum Thelott- und Rosenauviertel zumindest prüfen. Wann die erste Straßenbahn der neuen Linie 5 dann aus dem Bahnhofstunnel zur Uniklinik fahren wird, ist derzeit offen.