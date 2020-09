Augsburg soll Zentrum für Künstliche Intelligenz werden

100 Millionen Euro für innovative Forschung in Sachen Künstlicher Intelligenz, sowie Unterstützung beim Ausbau der Wasserstofftechnologie, diese Nachricht haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag offiziell der Augsburger Stadtspitze überbracht. Im eichengetäfelten Fürstenzimmer des Rathauses informierten die Minister dann zusammen mit Oberbürgermeisterin Eva Weber, wie die Hightech-Förderung umgesetzt werden soll.

Rechenzentrum und Professorenstellen für die Uni

Geplant sei, so Söder, Augsburg zu einem Zentrum für Künstliche Intelligenz zu machen. Das geplante Rechenzentrum an der Universität solle vorgezogenund insgesamt 60 neue Professuren geschaffen werden. Im Bereich der Wasserstofftechnologie könnten Brennstoffzellen für LKW erste Einsatzmöglichkeiten bieten. Söder bezeichnete die geplanten Maßnahmen als "enormen Technologieschub und echten Kick".

Zukünftig weniger Produktion in Augsburg

Corona führe zu weltweiten Verwerfungen, die vor allem auch produzierende Betriebe wie in Augsburg stark treffen würden, von daher sei es besser "jetzt zu investieren als später, wenn es einen Abbruch gibt." Bürgermeisterin Eva Weber begrüßte die Ankündigung der Staatsregierung. Es werde "nicht jeder Arbeitsplatz, der verloren gehe, eins zu eins ersetzt werden können, wohl aber "eine Trendwende für die nächsten Jahre" geschaffen werden.

Aiwanger: Hightech gegen Arbeitslosigkeit

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mahnte, dass man "jetzt mit Hightech auffangen muss, was wegen Strukturproblemen wegbricht". 50.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit und eine deutlich steigende Zahl von Arbeitslosen im Raum Augsburg würden eine deutliche Sprache sprechen, so Aiwanger.

Außenstelle des Bauministeriums eingeweiht

Zuvor hatte Markus Söder mit Bauministerin Kerstin Schreyer das neue Gebäude des bayerischen Bauministeriums in Augsburg eröffnet. Im ehemaligen Telegraphenamt sollen bis Mitte nächsten Jahres rund 60 Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen. Allerdings soll dabei kein Mitarbeiter gegen seinen Willen vom Hauptsitz des Ministeriums in München weg versetzt werden. Für die Zeit ab dem Jahr 2023 wird noch eine dauerhafte Lösung in Augsburg gesucht. Dann sollen rund 200 der derzeit etwa 580 Beschäftigten des Bau- und Verkehrsministeriums in Augsburg arbeiten.