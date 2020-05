Augsburg: Shoppen mit Abstand im Einkaufszentrum City Galerie

Seit zwei Wochen dürfen Geschäfte wieder aufhaben, wenn ihre Verkaufsfläche höchstens 800 Quadratmeter groß ist. Seit dem 11. Mai gilt diese Obergrenze nicht mehr. Damit können alle Läden wieder öffnen - auch Einkaufszentren. Vorausgesetzt, sie haben ein Hygienekonzept entwickelt, das die Ansteckungsgefahr für Kunden und Mitarbeiter verringert.

City-Galerie hat ihre Kunden schon vor der Pandemie gezählt

Die City-Galerie ist das größte Einkaufszentrum in Schwaben, sagt der Betreiber: 100 Geschäfte, 2.000 Parkplätze. Es gibt wegen der Corona-Pandemie allerdings eine Obergrenze für Besucher, sie liegt bei gut 1.200. Gezählt werden die Kunden mit Hilfe von Sensoren, sagt Thomas Gesch, der technische Leiter der City-Galerie. Eine Kundenzählanlage gibt es in dem Einkaufszentrum laut Gesch schon seit längerer Zeit.

Kunden filmen im Shopping Mall trotz Datenschutz

Kameras, die in die Decke eingebaut sind, zeichnen Gesch zufolge nur Personen auf, keine Gesichter, aus Datenschutzgründen. Die Techniker können mittels einer App in Echtzeit sehen, wie viele Personen sich im Haus aufhalten. Ist die Obergrenze erreicht, wird das Einkaufszentrum geschlossen und die Parkhaus-Zufahrt gesperrt.

Bodenmarkierungen im Einkaufszentrum verhindern Nähe

Damit die Kunden, die schon in der City-Galerie sind, sich nicht in die Quere kommen, gibt es Bodenmarkierungen. Eine schwarz-gelbe Linien am Boden steckt Wartezonen vor Geschäften ab, damit sich kein Gedränge vor den Laden-Eingängen bildet. Außerdem sind Pfeile auf dem Boden zu sehen, die die jeweilige Laufrichtung vorgeben. Der Betreiber des Einkaufszentrums hat die Ladenstraße in zwei Teile geteilt - mit jeweils einer Laufrichtung.

Security-Team kontrolliert Maskenpflicht in der City-Galerie

Auch in der City-Galerie müssen die Besucher selbstredend einen Mund-Nasenschutz tragen. Fünf Security-Leute kontrollieren die Maskenpflicht. Für vergessliche Kunden sind Einmalmasken vorhanden. Wenn Kunden partout keinen Mund- und Nasenschutz tragen wollen, können die Security-Mitarbeiter Notfalls ein Hausverbot aussprechen. Zwingen können sie die Besucher aber nicht, Masken zu tragen, dieses Recht ist der Polizei vorbehalten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, die Kunden halten sich in der Regel an die Vorgaben.