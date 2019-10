31.10.2019, 00:34 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Augsburg setzt Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus

Am Mittwochabend haben in Augsburg über 100 Menschen an einer Solidaritätskundgebung teilgenommen. Gemeinsam wollten sie öffentlich gegen Antisemitismus und andere Formen von Hass und Gewalt eintreten. Laut Polizei verlief die Aktion friedlich.