Augsburg sagt Engelesspiel nach tragischem Vorfall ab

Kurz nach Samstagmittag ereignete sich ein tragischer Vorfall in Augsburg. Laut Polizei war ein Mann an der Rückseite des Rathauses ohne jegliche Sicherung auf dessen Dach geklettert. Daraufhin wurde der Bereich vor dem Rathaus abgesperrt und der Trambahnverkehr eingestellt – nicht davon betroffen war jedoch der Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz.

Zahlreiche Polizeikräfte waren vor Ort, ebenso Augsburgs Oberbürgermeister Eva Weber. Etwa eine halbe Stunde hielt sich der Mann auf dem Dach des Rathauses auf, dann sprang er in die Tiefe. Nach Angaben der Polizei war er sofort tot. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einem Suizid aus, der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht.

Stellungnahme der Oberbürgermeisterin

Um 15 Uhr wurden laut Polizei die Sperrungen nach und nach wieder aufgehoben, der Christkindlesmarkt war nicht unterbrochen, er bleibe bis 21.30 heute Abend geöffnet. Die Stadt hat allerdings das für 18 Uhr geplante Engelesspiel auf dem Rathausplatz abgesagt.

In einer Mitteilung äußerte sich Oberbürgermeisterin Eva Weber: "Die adventliche Stimmung in Augsburg ist heute durch ein schreckliches Ereignis jäh unterbrochen worden. Ein Mensch hat sich entschieden, mitten im Herzen unserer Stadt seinem Leben ein Ende zu bereiten. Wir wissen nicht, was ihn dazu bewogen hat und wollen seine Beweggründe nicht be- oder verurteilen. Aber wir sind alle sehr erschüttert über diese Tragödie und trauern um den Unbekannten, der für sich keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als seinem Leben mit einem Sprung vom Rathaus ein Ende zu setzen." Es sei jetzt an der Zeit für die Augsburgerinnen und Augsburger, innezuhalten und zusammenzustehen. Weber dankte allen Einsatzkräften "für ihr hochprofessionelles Engagement".

Hilfe für Augenzeugen

Menschen, die sich zum Zeitpunkt des tödlichen Sprunges auf dem Christkindlesmarkt befanden und möglicherweise Augenzeugen waren, wurden unmittelbar danach von speziell ausgebildeten Einsatzkräften betreut. Die Stadt richtete ein Betreuungstelefon ein. Die ökumenische Telefon-Seelsorge Augsburg ist erreichbar unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie 116123 (ohne Vorwahl wählen), www.telefonseelsorge-augsburg.de sowie Chat-Beratung unter https://chat.telefonseelsorge.org/indesx.php