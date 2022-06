Artikel mit Audio-Inhalten

Augsburg: Recycling-Projekt will Modebranche revolutionieren

Aus alt mach neu: In der Praxis ist das sogenannte "Upcycling" aber oft gar nicht so leicht umzusetzen. Das "Recycling Atelier" in Augsburg möchte jetzt die Modebranche umkrempeln und arbeitet an einem nachhaltigen Stoffkreislauf.