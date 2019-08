Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich in den USA am Wochenende zwei schreckliche Angriffe mit Schusswaffen, bei denen insgesamt wohl 30 Menschen ums Leben kamen; 20 davon im texanischen El Paso, zehn im Bundesstaat Ohio in einem Ausgehviertel in Dayton, der Partnerstadt Augsburgs.

"Das rüttelt eine Stadtgesellschaft auf"

"Unsere Gefühle und unsere Anteilnahme sind bei den Bürgern von Dayton", sagte der Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) am Sonntag im Gespräch mit dem BR, "das rüttelt auch so eine Stadtgesellschaft auf". Die Stadt Augsburg veröffentlichte zudem ein entsprechendes Statement auf ihrer offiziellen Facebookseite und in ihrem Twitterkanal.