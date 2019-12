Augsburg: Passant stirbt nach Attacke junger Männer

In der Augsburger Innenstadt ist am Freitagnacht gegen 22.40 Uhr ein Mann ums Leben gekommen, nachdem offenbar eine Auseinandersetzung eskalierte. Er war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar nach dem Besuch des Christkindlesmarktes auf dem Weg in Richtung Innenstadt, als er mit einer Gruppe, bestehend aus sieben jungen Männern, in Streit geriet.

Attacke beim Augsburger Weihnachtsmarkt

Der Inhalt des Wortgefechtes ist bislang nicht bekannt. Nach Polizeiangaben eskalierte der Streit jedoch. Einer der jungen Männer schlug dem 49-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg so heftig gegen den Kopf, dass dieser den Halt verlor und stürzte. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurde auch sein 50-jähriger Begleiter attackiert und ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Mann stirbt noch im Rettungswagen

Die alarmierten Polizeibeamten leisteten dem am Boden liegenden Mann sofort erste Hilfe. Trotz Reanimation durch den Notarzt, konnte das Leben des 49-Jährigen nicht gerettet werden. Er erlag noch im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden Frauen blieben nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unverletzt. Zur Nationalität der jungen Männer machte die Polizei bislang keine Angaben.

Kripo fahndet nach den Flüchtigen

Die Kripo Augsburg hat die sofortige Fahndung der jungen Männer veranlasst, die sich weiterhin auf der Flucht befinden. Die Polizei bittet die Augsburger Bevölkerung nun um Hilfe. Wem die Gruppe möglicherweise schon im Vorfeld im Bereich Königsplatz aufgefallen ist, oder wer Angaben zum Aufenthalt oder zur Identität der jungen Männer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Augsburg zu melden. Tel.: 0821/323-3810 (Kripo Augsburg)