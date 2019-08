Augsburg: Neue Plärrer-Wache offiziell eingeweiht

Unter dem Motto “Feiern mit der Region” werden zum Augsburger Plärrer wieder über eine halbe Million Besucher erwartet. Damit es keine Probleme gibt, hat die Polizei vor Ort schon seit Jahren eine eigene Wache, jetzt wurde die neue Station offiziell in Betrieb genommen. Die neue Plärrerwache ist ein einfacher Containerbau, aber von den Einsatzkräften wurde sie sehnlichst erwartet.

Genug Platz in der neuen Plärrer-Wache

In dem neuen zweistöckigen Gebäude haben Polizeibeamte und Rettungssanitäter endlich genügend Platz, so Peter Seidenbusch von der Polizei-Inspektion Augsburg-Mitte. Bisher gab es nur eine Toilette und bei Regen mussten die Beamten draußen im Zelt sitzen, weil es in der Wache zu wenig Sitzplätze gab.

"Tolle Rückmeldung von Besuchern"

Die Polizei ist täglich mit bis zu 25 Beamten vor Ort. Sie sorgen dafür, dass es möglichst keine Bierzeltschlägereien gibt und Taschendiebe wenig Chancen haben. 200 Vorkommnisse, vom Diebstahl bis zur Schlägerei, werden pro Plärrer verzeichnet. Dabei liege die Zahl der Körperverletzungen mit 10 - 20 pro Plärrer aber verhältnismäßig niedrig, so Seidenbusch. Weil die Polizei verstärkt präsent ist, sei der Plärrer auch deutlich familienfreundlicher geworden: "Wir bekommen eine tolle Rückmeldung von den Besuchern".

Gribl: "Alte Räume waren beschämend"

Für Oberbürgermeister Kurt Gribl war der Neubau überfällig. Er sagte dem BR: "Wo die einen ausgelassen feiern, müssen andere - etwa Polizeikräfte, Feuerwehr und Sanitätsdienste - ihren Einsatz leisten und für Sicherheit sorgen". Die alte Plärrerwache sei in die Jahre gekommen, "der Zustand der bisherigen Räumlichkeiten war beschämend für die zum Teil auch ehrenamtlich arbeitenden Sicherheitskräfte." Auch der Schaustellerverband habe damit jetzt eine Bleibe für Sitzungen und die Möglichkeit, Material zu lagern. "Insgesamt sind die größeren und vernünftig ausgestatteten Dienst- und Aufenthaltsräume der neuen Plärrerwache einem Volksfest in der Größenordnung von 500.000 Besucherinnen und Besucher angemessen,“ so Gribl.