Augsburg: Mit mehr Strenge gegen hohe Fallzahlen

Seit rund vier Wochen zählt Augsburg im Schnitt mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, einige Zeit war Augsburg bundesweit sogar der Corona-Hotspot schlechthin. Weil die Zahlen trotz Gegenmaßnahmen der Stadt auf hohem Niveau stagnieren, werden am Freitagabend neue, striktere Regeln eingeführt.

Einschränkungen im Handel

Die Maskenpflicht gilt jetzt auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen. In Geschäften wird die Zahl der zulässigen Kunden auf 20 Quadratmeter pro Kunde statt wie bisher zehn Quadratmeter beschränkt. Kunst- und Handwerkermärkte, Töpfer- und Flohmärkte in Hallen und unter freiem Himmel sind verboten. Nur die Wochenmärkte dürfen stattfinden, auch der Stadtmarkt bleibt geöffnet.

Präsenzunterricht wird reduziert oder verboten

Kommende Woche gibt es an den Mittel- und Förderschulen ab der 7. Jahrgangsstufe Wechselunterricht, wenn kein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden kann. In der Erwachsenenbildung, in Sprach- und Hochschulen, Musik- und Fahrschulen ist Präsenz-Unterricht verboten. Ganztags verboten ist jetzt der Ausschank von offenen alkoholischen Getränken in allen Bereichen mit Maskenpflicht.

Die Maßnahmen gelten zusätzlich zu den aktuellen Schutzmaßnahmen und den Maßnahmen, die Bund und Länder beschlossen haben. Wichtig ist dabei unter anderem die Kontaktbeschränkung: Es dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen mit insgesamt maximal fünf Personen über 14 Jahren.