Augsburg: Markus Söder weiht Außenstelle des Bauministeriums ein

Ministerpräsident Söder hat am Donnerstag in Augsburg die neue Außenstelle des Bauministeriums eingeweiht. Derzeit haben bereits rund 60 Mitarbeiter ihre Büros bezogen, bis 2030 sollen rund 200 der insgesamt etwa 580 Beschäftigen des Ministeriums in Augsburg arbeiten.

Söder: Ministerium-Außenstelle schafft Arbeitsplätze und Chancen

Die Verlagerung sei ein Zeichen für Dezentralität, aber auch ein Signal an junge Leute, "die sehen, wenn ich an die Spitze der Verwaltung will, dann geht das nicht nur in München, sondern auch in Augsburg", so Söder. Es sei zudem eine Möglichkeit, die Stadt, die sich in einem "wirtschaftlichen Transformationsprozess" befinde, zu unterstützen, weil dadurch Arbeitsplätze geschaffen würden. Augsburg würde damit nicht zuletzt auch auf die "Augenhöhe von München und Nürnberg" gehoben, sagte Söder.

"Stärkung von Augsburg und Schwaben"

Bauministerin Kerstin Schreyer bezeichnete die neue Außenstelle des Bauministeriums als "klares Bekenntnis zur Stärkung von Augsburg und Schwaben". Bei dem denkmalgeschützten Gebäude handelt es sich um das ehemalige Telegraphenamt an der Langenmantelstraße neben dem Plärrergelände.