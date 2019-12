Augsburg knackt 300.000 Einwohner-Marke

So richtig viel mitbekommen dürfte die Jubilarin dann doch nicht haben. Am 1. Dezember kam die kleine Melba im Augsburger Josefinum zur Welt und kurz darauf schon Besuch von Oberbürgermeister Kurt Gribl. Der gratulierte den Eltern Amelie Düffert und Jan Kiesewetter und wünschte dem Sonntagskind alles Gute.

Gribl: "Auch Infrastruktur muss sich weiterentwickeln"

Mit 300.000 gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohnern hat die Stadt Augsburg jetzt eine ähnliche Größenordnung wie Bonn, Münster, Karlsruhe oder Mannheim. Gribl sieht damit Aufgaben verbunden: "Unabhängig davon, dass sich an der Marke von 300.000 nichts für die Stadt ändert, ist mir grundsätzlich wichtig, dass Augsburg organisch wächst. Das heißt, dass mit der Bevölkerungszahl auch die Infrastruktur weiterentwickelt wird", sagt der Oberbürgermeister.

Augsburgs Wachstum wird langsamer

Das Amt für Statistik hat allerdings ermittelt, das sich das Bevölkerungswachstum in Augsburg in den kommenden Jahren voraussichtlich abschwächen wird. Grund dafür ist unter anderem ein Rückgang der Zuzüge, weil das Wohnraumangebot begrenzt ist. Außerdem werden pro Jahr mehr Sterbefälle als Geburten verzeichnet. Insgesamt rechnen die städtischen Statistiker bis zum Jahr 2038 mit einer Bevölkerung in der Größe von 325.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Großstadt seit 1910

Bereits im Jahr 1910 hatte Augsburg die 100.000-Einwohner-Marke überschritten und wurde damit zur Großstadt.