Augsburg ist Weltkulturerbe: Jubel in der Stadt und in Bayern

Bayerns Kunstminister Bernd Sibler würdigte die Ernennung Augsburgs als "großartige Auszeichnung, die das Engagement der Stadt belohne und gleichzeitig den Kulturstaat Bayern noch sichtbarer mache". Augsburgs Aufstieg und Wohlstand hänge eng mit dem System zur Wasserversorgung zusammen. Die Aufnahme in die Welterbeliste mache deutlich, wie wertvoll diese kulturelle Errungenschaft und hohe technische Leistung sei, so Sibler.

Mit Blick auf die nun acht Welterbestätten betonte Sibler den kulturellen Reichtum im Freistaat. Unsere Denkmäler zu erhalten bedeute einen Teil unserer Geschichte und Identität für unsere nachfolgenden Generationen zu bewahren, so der Kunstminister.

Weltkulturerbe auch Fortschritt für den Tourismus in Augsburg

Auch der Augsburger SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller äußerte seine Freude mit den Worten "Wir sind Weltkulturerbe". Der Titel werde die Stadt touristisch nach vorne bringen, denn Augsburg ziehe nun gleich mit der Hamburger Speicherstadt und der Berliner Museumsinsel. Er freue sich, dass das Thema Wasser mit all seinen Facetten überzeugt habe, so Güller weiter.

Wasserwirtschaft in Augsburg: 22 Stationen von den Römern in die Gegenwart

Zum Weltkulturerbe in Augsburg zählen nun 22 Stationen, die sich über das ganze Stadtgebiet verteilen. Anhand der Stationen lässt sich der Weg des Wassers von den Quellflüssen im Augsburger Stadtwald, über die Kanäle und Prachtbrunnen in der Innenstadt bis zum Wasserkraftwerk am Zusammenfluss von Lech und Wertach verfolgen. Gleichzeitig zeigen die Stationen Augsburgs reiche Geschichte von den Römern über den wirtschaftlichen Aufstieg durch die Textilindustrie bis zur heutigen nachhaltigen Energiegewinnung durch Wasserkraft.