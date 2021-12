Augsburg ist Vorreiter: Lollitests auch im Kindergarten

Acht Uhr morgens in der Kita Reischlestraße in Augsburg. Kita-Leiter Eduard Rüb nimmt ein Mädchen an die Hand und trommelt noch weitere Kinder zum morgendlichen PCR-Pool-Test zusammen. Die Buben und Mädchen nehmen auf einer Sitzgruppe im Foyer des Kindergartens Platz und öffnen die Tüten mit den darin verschweißten Teststäbchen. Der Erzieher zeigt, wie das Teststäbchen fachgerecht ausgepackt wird und die Kinder machen es nach. Alles läuft spielerisch ab, auch für die Kleinsten sei der Test kein Problem, sagt Eduard Rüb.

Kinder tun sich leicht mit den Tests

Der Test ist für viele Buben und Mädchen schon Routine, es kommen aber auch immer wieder neue Kinder dazu, weil immer mehr Eltern der Testung zustimmen. Die Eltern seien zuerst immer verblüfft, erzählt Rüb, dass der Test im Kindergarten so gut klappe, zuhause sei es immer schwierig mit den Tests für die Nase. Seit Mitte November haben Kinder in Bayern, die eine Kindertageseinrichtungen besuchen, pro Woche Anspruch auf drei kostenlose Tests zuhause.

Eltern hoffen auf mehr Sicherheit

Schon seit November werden aber in der Kita auch bei den Kleinen PCR-Lolli-Tests durchgeführt, als Probelauf. Jetzt wird das Ganze auf alle städtischen Kitas in Augsburg ausgeweitet, auch viele private und kirchliche Kindergärten beteiligen sich an der Reihentestung. Viele Eltern haben die PCR-Tests im Kindergarten seit langem gefordert, weil das Verfahren als "Goldstandard" gilt und mehr Sicherheit verspricht als normale Schnelltests. Zwei Drittel der Eltern der Kita-Kinder haben den aktuellen Tests bereits zugestimmt, sagt Rüb, "es kommen immer noch welche und melden sich an".

Geld für den Lolli-Test kommt vom Freistaat

Zweimal pro Woche wird jetzt in rund 120 Kitas in Augsburg per Lolli getestet. Finanziert werden die PCR-Tests vom Freistaat, die Stadt übernimmt die Organisation, sagt die Augsburger Bildungsreferentin Martina Wild: "Wir sind stolz, Vorreiter in Bayern zu sein". Problematisch sei es allerdings gewesen, angesichts der nahezu überall ausgebuchten Kapazitäten ein Labor für die Auswertung der Tests zu finden.

Kita-Leiter Eduard Rüb zieht aus dem Probelauf in seiner Einrichtung ein durchweg positives Fazit: "Ich kann es allen Kollegen nur empfehlen, es ist kein Mehraufwand. Und dann ist es auch noch ein gutes Gefühl, den Kinder wieder die Nähe schenken zu können, die sie brauchen."