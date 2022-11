Augsburg hat bundesweit die beliebtesten Behörden

Die Behörden in Augsburg sind die beliebtesten der 40 größten deutschen Städte, das ist das Ergebnis einer Studie des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB). Die fünf analysierten Bürgerbüros der Fuggerstadt seien auf Google im Schnitt mit 4,1 Sternen bewertet worden. Damit verteidigt Augsburg seinen Spitzenplatz aus dem vorangegangenen Ranking. Nürnberg und München landeten in der aktuellen Auswertung auf den Plätzen 33 und 35.

Leiter lobt motivierte Mitarbeiter und Digitalisierung

Für die Untersuchung hat der VSVBB eigenen Angaben zufolge sämtliche Behörden der 40 einwohnerreichsten Städte Deutschlands ermittelt, in denen Bürger Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigen können und anschießend die Google-Bewertungen dieser Behörden untersucht. In den Ämtern der Stadt Augsburg verweist man auf motivierte Mitarbeitende und eine gut ausgebaute Digitalisierung.

Bürgerbüros beliebt städtischen Mitarbeitern

Dienstellenleiter Dieter Roßdeutscher betont: "Wenn Sie zu uns kommen, können sie sich schon am Eingang einloggen. Dann weiß der Sachbearbeiter sofort, dass der Kunde da ist und aufgerufen werden kann". Die meisten Dokumente und Dienstleistungen seien online abrufbar, wozu auch die Terminvergabe gehört. "Wir versuchen, bei der Digitalisierung immer an vorderster Front zu sein. Die Mitarbeiter bekommen immer die neueste Technik", so Roßdeutscher weiter. Zudem sei die Personaldecke gut, da die Bürgerbüros innerhalb der Stadtverwaltung beliebt seien "und Auszubildende und Anwärter schon früh mitarbeiten dürfen".

Verbraucherschützer ermahnen Behörden

Der VSVBB fordert die Behörden auf, ihre Online-Bewertungen regelmäßig selbst zu analysieren. "Obwohl Deutschlands Behörden im städteübergreifenden Schnitt etwas besser bewertet wurden als zum Zeitpunkt unserer letzten Auswertung, fällt der Durchschnittswert mit 3,57 von 5 möglichen Sternen noch immer nicht gut aus. Eine Pizzeria mit dieser Bewertung würde mich jedenfalls nicht ansprechen", sagte Angelika Menze, erste Vorsitzende des VSVBB: "Während ich zum Essen auch in viele andere Restaurants gehen kann, ist die Auswahl der Wunschbehörde jedoch allein schon aus Mangel an Terminen vielerorts beschränkt. Umso wichtiger ist es, dass der Service in den Bürger- und Meldeämtern überall ähnlich gut ist."