Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg können die Bewohner aufatmen: Der Blindgänger konnte am Abend erfolgreich entschärft werden. Die rund 100 vorsorglich in Sicherheit gebrachten Menschen können wieder in ihre evakuierten Häuser zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.

Fliegerbombe bei Baggerarbeiten in Augsburg entdeckt – Sorge um Zünder

Bei Baggerarbeiten war die Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg am späten Nachmittag in einem Industriegebiet an der Pöttmeser Straße in Augsburg entdeckt worden. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dabei einer der beiden Zünder beschädigt wurde, musste die Bombe zügig entschärft werden.

Großflächige Sicherheitszone um Fundort der Bombe eingerichtet

Polizeibeamte richteten im Umkreis von 500 Metern um den Fundort der Fliegerbombe eine Sperrzone ein. Betroffene Anwohner wurden beim DJK in der Derchinger Straße untergebracht. Ein Sprecher der Polizei in Augsburg erklärte, da es im Bereich um den Fundort der Bombe nur wenige Wohnhäuser gebe, seien nicht noch mehr Menschen betroffen. Rund 120 Einsatzkräfte waren bis zur Entschärfung vor Ort.