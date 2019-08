Augsburg feiert das Friedensfest: Proteste auf dem Rathausplatz

Bei schönem Wetter haben am Mittag 1.700 Bürger und Besucher Augsburgs an der Friedenstafel auf dem Rathausplatz anlässlich des Hohen Friedensfests der Stadt teilgenommen. An diesem bundesweit einmaligen Feiertag ist es Tradition, gemeinsam zu tafeln und das mitgebrachte Essen und Trinken miteinander zu teilen.

Fridays for Future demonstriert

Unter den Menschen befanden sich auch einige Anhänger der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future". Die kamen mit Plakaten und Transparenten und demonstrierten am Rande der Friedenstafel für Klimaschutz und eine nachhaltigere Klimapolitik.

Seebrücke rückt Seenotrettung in den Fokus

Im Publikum der Friedenstafel blitzten auch orangefarbene T-Shirts auf: An die 50 Besucher waren der Aufforderung des Vereins "Seebrücke" gefolgt und hatten neonorange Kleidung angezogen. Sie wollen damit ein Zeichen setzen für die Seenotrettung im Mittelmeer. Im Vorfeld des Friedensfestes forderte der Verein die Stadt Augsburg bereits auf, sich zum "sicheren Hafen" zu erklären und Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet wurden, über die Verteilungsquote hinweg aufzunehmen.

OB Kurt Gribl: Augsburg kein "sicherer Hafen"

Oberbürgermeister Kurt Gribl sagte dazu, dass es einen gültigen Stadtratsbeschluss gebe, wonach sich die Stadt Augsburg nicht an der Initiative "Sicherer Hafen" beteiligen werde. Für reine Symbolpolitik möchte er nicht in Anspruch genommen werden, sagte Gribl in seinem Statement:

"Ich teile nicht die Auffassung, dass man den Eindruck erwecken soll, dass man überobligatorisch Flüchtlinge aufnehmen könne, wenn dafür die rechtliche Grundlage fehlt." Kurt Gribl, OB Augsburg

Mit dem Etikett "Sichere Hafenstadt" werde nach seiner persönlichen Überzeugung "nicht aufrichtig umgegangen", erklärte Gribl. Ständig werde etwa darauf verwiesen, dass sich bereits mehr als 80 Städte der Initiative "Sichere Hafenstadt" angeschlossen hätten, was so aber nicht stimme.

Rettung von Menschenleben als Grundhaltung

Gribl wolle sich und das Augsburger Fest nicht von anderen vereinnahmen lassen, betonte Kurt Gribl: "Lassen Sie uns aber – um es mit dem Motto des heutigen Friedensfestes zu sagen – die Freiheit haben, die Interpretationshoheit für unsere Haltung selbst zu behalten. Es ist eine erklärte Grundhaltung für die Rettung von Menschenleben und eine Grundhaltung der gelebten praktischen Hilfe bei der Aufnahme und Integration von Menschen."

SPD-Politiker: "Sicherer Hafen" gut für Augsburg

Ordnungsreferent Dirk Wurm, der für die SPD als OB ins Rathaus einziehen will, sagte dem BR auf Anfrage, er halte die Forderung der Seebrücke für legitim. Der Stadt Augsburg stünde es gut zu Gesicht, sich zum sicheren Hafen zu erklären, "denn nach wie vor ertrinken Menschen im Mittelmeer".