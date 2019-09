Augsburg feiert am Wochenende das Turamichele-Fest

Am Wochenende feiert die Stadt Augsburg am Rathausplatz wieder das Turamichele-Fest. Am Donnerstag packen Mitarbeiter der Stadtwerke das Herzstück des Festes aus: die Figuren des heiligen Michaels und des Teufelsdrachens.

Turamichele-Schauspiel am Samstag und Sonntag

Am kommenden Wochenende werden beide Figuren wieder zwischen 10 und 18 Uhr stündlich am vorderen Fenster des Perlachturms erscheinen. Der heilige Michael sticht bei jedem Glockenschlag der Turmuhr mit einer Lanze auf den Drachen ein. Die Szene symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse. Geschaffen hat die Figuren vor 70 Jahren der Bildhauer Karl Hoefelmayr. Vor allem Kinder haben jedes Jahr eine riesige Freude am Turamichele-Fest.

Handkurbel treibt das Figurenspiel im Perlachturm an

Damit das Schauspiel zum Namenstag des heiligen Michaels reibungslos funktioniert, muss die dahintersteckende Mechanik perfekt eingestellt und gut geölt sein. Wenn dann ein Stadtwerke-Mitarbeiter im Perlachturm an der Kurbel dreht, beginnt das Spiel.