Augsburg feiert 300. Geburtstag von Leopold Mozart

Die Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart beginnen am Samstag mit dem sogenannten "Mozart-Feschtle". Geplant sind unter anderem Auftritte von Klassik-Ensembles in der Straßenbahn oder in der Eishalle. Am Sonntag folgt ein großes Eröffnungskonzert. Vom 11. bis 26. Mai findet dann nach Angaben der Organisatoren das Deutsche Mozartfest statt, bei dem mit etlichen Konzerten die Kompositionen von Leopold Mozart vorgestellt werden.

Geigentalente aus aller Welt in Augsburg

Anschließend findet der Internationale Violinwettbewerb Leopold Mozart statt. Für den alle drei Jahre veranstalteten Wettbewerb kommen Geigentalente aus aller Welt nach Augsburg. Zum eigentlichen Geburtstagsjubiläum im November ist dann ein Festkonzert geplant. Leopold Mozart wurde am 14. November 1719 in Augsburg geboren, sein Geburtshaus ist heute ein Museum.