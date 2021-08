Fast sechs Jahre Haft für Augsburger Ladendieb

Das Augsburger Landgericht hat am Dienstag einen Ladendieb zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Außerdem muss der Mann in eine Entziehungsanstalt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 20-Jährige unter anderem des versuchten Totschlags, der versuchten schweren Brandstiftung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht hat. Noch ist das Urteil nichts rechtskräftig.

Ladendieb wollte Wein für einen Euro klauen

Es war an einem Freitagabend im Juni vergangenen Jahres kurz vor 19 Uhr: Da wurden Beamte zur Filiale eines Discounters am Augsburger Königsplatz gerufen. Dort war ein Ladendieb erwischt worden. Seine Beute: Wein im Tetra Pak für etwa einen Euro. Der Sicherheitsdienst hatte den jungen Mann in ein Büro geleitet.

Als die Polizisten eintrafen, zog der Ladendieb ein Messer und drohte damit. Den Beamten gelang es, die Bürotür von außen zu verschließen und Verstärkung zu rufen. Währenddessen aber legte der Mann Feuer im Büro.

Polizisten schießen – Dieb schwer verletzt

Die Polizisten versuchten zunächst vergeblich, den Mann aus dem Büro zu holen, setzten unter anderem Pfefferspray ein. Dann gelang es dem Ladendieb, mit dem Messer in der erhobenen Hand auf die Beamten loszustürmen: Zwei Polizisten schossen aus nächster Nähe und trafen den Oberkörper des Mannes. Der Ladendieb wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich im Prozess am Landgericht Augsburg herausstellte, war er bereits mehrmals beim Ladendiebstahl erwischt worden und hatte dabei immer wieder Polizisten verletzt. Bei einigen dieser Vorfälle war der Mann betrunken oder hatte zuvor Rauschmittel genommen.