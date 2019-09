Augsburg erweitert Straßenbahnnetz

Von Augsburg nach Königsbrunn, das soll in Zukunft einfach mit der Straßenbahn gehen - ganz ohne Umsteigen. Erste Arbeiten für den Ausbau sollen bereits im Oktober starten, so die Stadtwerke Augsburg. Man müsse die Trasse freiräumen und dann den Boden auf Weltkriegsbomben und archäologischen Funde untersuchen. Bislang enden die Gleise der Linie 3 nahe des südwestlichen Stadtrands an der Endhaltestelle Haunstetten West. Künftig soll die Straßenbahn über insgesamt sieben weitere Haltestellen ins Königsbrunner Zentrum beim Gymnasium fahren.

Gesamtkosten: Rund 48 Millionen Euro

Die Fahrt mit der Tram von Königsbrunn Zentrum zum Augsburger Königsplatz soll rund eine halbe Stunde dauern. Für die fast fünf Kilometer lange Strecke erwarten die Behörden Gesamtkosten von rund 48 Millionen Euro. In rund zwei Jahren könnt es soweit sein, wenn nicht Klagen das Projekt noch verzögern.

Mobilität endet nicht an der Stadtgrenze

Die Augsburger Straßenbahn fährt auf dem Weg nach Königsbrunn dann zum ersten Mal über die Stadtgrenze - verbindet also eine der Städte im Speckgürtel mit Augsburg. Ein Novum, so Jürgen Fergg von den Augsburger Stadtwerken – und Beispiel für weitere Städte im Umkreis. Denn die Stadt Augsburg und die Nachbarstädte sind baulich längst zusammengewachsen, jetzt müsse auch die Mobilität vernetzt werden.

Mit der Tram nach Friedberg, Neusäß und Gersthofen?

Friedberg beispielsweise hat eine Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Linie 6 in Auftrag gegeben. Auch Neusäß prüft eine Anbindung per Straßenbahn, und auch Gersthofen. Mobilität, meint Jürgen Fergg, kann nicht an Stadtgrenzen Halt machen.