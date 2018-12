Augsburg erhält erstes Geld aus dem Dieselgipfel-Topf

Wie Oberbürgermeister Kurt Gribl dem BR sagte, gehe es darum, eine Art grüne Welle einzuführen und den Verkehr zu verflüssigen: "Das Entscheidende dabei ist, dass hier erhebliche Bundesmittel mit in die Investition fließen." Man spreche von einer Größenordnung von 330.000 Euro und 530.000 Euro, so Gribl. Augsburg war eine der ersten Kommunen, die entsprechende Mittel beantragt hatte.

Sogenannte intelligente, also vernetzte Ampelsysteme, die auf das jeweilige Verkehrsaufkommen reagieren, sollen ermöglichen, dass der Verkehr besser fließt. Umgesetzt werden sollen die Maßnahmen an zwei staugeplagten Bereichen: in der Innenstadt entlang der Karlstraße und an der Haunstetter Straße.

Auch ÖPNV und Fahrradwege brauchen Förderung

Gribl sagte weiter, dies könne seiner Meinung nach aber nur ein Element der Bemühungen der Stadt um eine bessere Luftreinhaltung sein. Hinzukommen müssten weitere Maßnahmen wie ein Verkehrsleitystem, der Ausbau des ÖPNV und der Fahrradstadt Augsburg. "Trotzdem freue ich mich, dass wir jetzt so viele Fördermittel bekommen, um diese Verkehrsabwicklungserleichterung jetzt auch umsetzen zu können."