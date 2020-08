Augsburg: DHL eröffnet 5.555-te Packstation in Deutschland

BR-Wissensplattform

DHL feiert mit einer Schnapszahl: Der Paketdienst hat jetzt an der Hochschule Augsburg eine weitere Packstation installiert. Es ist die 5.555-te in Deutschland.

Bayernweit gibt es 760 DHL-Packstationen

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 15 Module mit 126 Fächern. In Augsburg stehen jetzt 23 Automaten. In ganz Bayern sind es rund 760 Packstationen. DHL plant, dass bis Mitte 2021 insgesamt 7.000 Packstationen in Deutschland stehen sollen.

Kontaktloser Empfang und Verschickung von Paketen

Laut DHL seien die Packstationen gerade in Corona-Krise besonders beliebt. Denn hier werden Pakete kontaktlos empfangen und verschickt, und das rund um die Uhr. Augsburgs OB Eva Weber erklärte, dass sie sich sehr über die neue Packstation freue, da sie ein flexibler Service für viele Menschen in Augsburg sei.

