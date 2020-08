Müffelndes Frühwarnsystem: Corona-Nachweis durch Abwasser

Wenn die Bayern in der Früh auf die Toilette gehen, dann landen auch Corona-Viren im Abwasser - von jedem Infizierten, egal ob er Krankheitssymptome hat oder nicht. In Augsburg landet dieses Abwasser sechs Stunden später bei Jürgen Demeter.

Toilettenwasser im Test-Labor

Im Augsburger Klärwerk zieht der Laborleiter seit drei Wochen Corona-Proben in kleinen Kunststoff-Röhrchen. Die werden einmal die Woche tiefgefroren nach München an die Technische Universität geschickt. Denn die Augsburger Stadtentwässerung macht mit bei einer Studie.

Was Abwässer über unsere Lebensweise verraten

Was unter unseren Füßen unbemerkt seiner Aufbereitung entgegenfließt, verrät viel darüber, was unsere Gesellschaft so treibt und was sie umtreibt. Konsum von Medikamenten und Drogen hinterlässt ebenso seine Spuren im Abwasser wie Krankheitserreger.

Und das wollen sich Mikrobiologen auch in Bayern zunutze machen - außer in Augsburg auch in München, Weiden, Starnberg, Freising und Erlangen. Das Ziel: Einen Anstieg von Corona-Infektionen frühzeitig erkennen, nämlich sobald mehr vom Erbgut des Virus im Abwasser nachzuweisen ist. Im Vergleich zu den Abstrich-Tests in den Arztpraxen geht das deutlich schneller.