Augsburg: BRK-Hilfskonvoi startet nach Bosnien-Herzegowina

Vier Lastwagen des Bayerischen Roten Kreuzes sind heute Morgen in Augsburg-Haunstetten gestartet. Geladen haben sie zum Beispiel Zelte, Betten, Schlafsäcke und Winterjacken. Aber auch Feldkochherde und Gulaschkanonen. Insgesamt 11,5 Tonnen Hilfsgüter bringen die Freiwilligen des BRK in die Stadt Bihac nahe der Grenze zu Kroatien. Sie werden vor Einbruch des Winters dringend benötigt.

Viele Menschen stranden

Laut BRK haben seit Jahresbeginn rund 16.000 Asylsuchende über die sogenannte neue Balkanroute Bosnien-Herzegowina durchquert. Viele Menschen stranden in dem Land. Gut bewachte Grenzen verhindern, dass sie ihren Weg in den Westen über Kroatien oder Slowenien fortsetzen können.

Konvoi soll in der Nacht ankommen

Die Lage in Bosnien-Herzegowina ist kritisch, wie Experten des Roten Kreuzes bei einem Besuch vor Ort festgestellt haben. Deswegen haben sie den Hilfskonvoi organisiert. Die Lastwagen aus Schwaben werden in der Nacht in Bihac erwartet.