Enttäuschung über Reaktion von Ex-Papst im Bistum Augsburg

Der Betroffenenbeirat im Bistum Augsburg zeigt sich enttäuscht von der nur halbherzigen Entschuldigung des emeritierten Papsts Benedikt. Laut dem Sprecher des Beirats, Friedrich Braun, hätten sich viele Opfer mehr erwartet.

Der Betroffenenbeirat, dem Braun angehört, unterstützt die Aufarbeitungskommission des Bistums Augsburg. Diese geht Fällen von sexuellem Missbrauch durch Priester und Ordensmänner nach und soll weiterhin alle kirchlichen Einrichtungen in der Diözese unter die Lupe nehmen.

Gutachten steht noch aus

Die Aufarbeitungskommission wird auch das noch ausstehende Gutachten erstellen, zu allen Missbrauchsfällen in der Diözese Augsburg. Die Kommission, die Mitte 2020 gebildet wurde, besteht aus sieben Mitgliedern, darunter eine Chefärztin, mehrere Richter im Ruhestand sowie zwei Mitglieder des Betroffenenbeirats. Noch gebe es keine Ergebnisse, aber doch hoffnungsvolle Signale, so Braun im Gespräch mit dem BR.

Lob für Augsburger Bistum

Es sei schlimm, so Friedrich Braun vom Betroffenenbeirat, dass die Kirche so lange die Opfer allein gelassen habe und nur darum besorgt war, die Täter aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu schaffen. Jetzt aber sei es dem Bistum Augsburg unter dem Bischof Bertram wirklich daran gelegen, alle Fälle aufzuklären, die Opfer zu hören und zu entschädigen, wo nötig. "Wir bekommen Zugang zu allen Akten, auch zu Geheimarchiven", so Braun.

Die Betroffenenbeiräte entspringen einem Beschluss der Bischofskonferenz, in etwa der Hälfte der deutschen Bistümer gibt es bereits ein solches Gremium, so Braun. "Das Augsburger Bistum ist da also durchaus vornweg dabei". Damit sichergestellt ist, dass auch die Betroffenen immer über den Stand informiert sind, gehören zwei Mitglieder des Betroffenenbeirats der Aufarbeitungskommission an.

30 Geistliche könnten noch zur Rechenschaft gezogen werden

Wie lange es dauern wird, bis die Aufarbeitungskommission im Bistum Augsburg Ergebnisse vorlegen kann, ist derzeit noch unklar. Braun lobte im Gespräch mit dem BR aber die Bereitschaft des Bistums, bei der Aufklärung voran zu gehen und auch die Betroffenen mit einzubinden. Bislang gibt es im Bistum Augsburg lediglich zwei Einzelgutachten zu Missbrauchsfällen im Kinderheim Heilig Kreuz in Donauwörth und im Josefsheim in Reitenbuch.

Ein diözesanweites Gutachten liegt noch nicht vor. "Vieles ist bereits verjährt", sagt Braun. Dennoch rechne er mit rund 30 Geistlichen, die noch für ihre Missbrauchstaten zur Rechenschaft gezogen werden könnten.

Keine Hilfe für Betroffene

Der 65-jährige ehemalige Schulleiter und Sprecher des Betroffenenbeirats ist selbst Missbrauchsopfer: "Ich war in einem bischöflichen Internat, und dort kam es zum Missbrauch. Und ich kann Ihnen sagen: Wer einmal betroffen war, den lässt das nie wieder los."

Die Täter seien "so geschickt" gewesen, den Kindern selbst eine Mitschuld zu geben, "so dass man sich selbst schuldig fühlte, ich habe als Kind nie darüber gesprochen". Und hier liege die große Sünde der kirchlichen Vertreter: Dass sie sich nie um die Geschädigten gekümmert habe – "hier gab es überhaupt keine Hilfe".

Wut über die Täter

Bei ihm selbst komme oft, wenn er in den Akten zu den Fällen lese, "richtige Wut auf", gesteht Braun. Seinen Glauben habe er dennoch nicht verloren, betont er, "denn der persönliche Glaube ist nicht gleich Kirche. Und zum anderen gibt es sehr viele hochanständige und engagierte Priester und Ordensfrauen, denen würde man damit Unrecht tun".

Er halte sich an das Motto "Auftreten statt Austreten" – er trete für die Opfer und deren Entschädigung ein, betont Friedrich Braun. Er appelliert daher weiter mögliche Betroffene, sich zu melden. Die ist möglich per mail unter betroffenenbeirat@aufarbeitungskommission-augsburg.de oder über die Seite des Bistums, Tafel "Rat und Hilfe".