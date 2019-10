Augsburg: Betretungsverbote sollen Einsatzkräfte schützen

Wer glaube, dass er gegen Einsatzkräfte gewalttätig werden könne, müsse mit Konsequenzen rechnen. Mit diesen Worten begründet der Augsburger Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) das Konzept zu Betretungsverboten, das die Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei am Nachmittag vorstellt. Vorab erläuterte Wurm seine Pläne im BR-Studio Schwaben.

Einjähriges Betretungsverbot bei Gewalt gegen Rettungskräfte

Wer Polizisten, Feuerwehrleute oder Sanitäter attackiert muss in Augsburg in Zukunft nicht nur mit einem Strafprozess rechnen. Die Stadt will Betretungsverbote aussprechen, beschränkt auf den Innenstadtbereich oder die Clubs am alten Kesselhaus im Norden der Stadt. Außerdem sollen die Betretungsverbote erst um 22 Uhr in Kraft treten und bis 6 Uhr des Folgetags gelten. Allerdings setzt das Ordnungsreferat grundsätzlich eine Dauer von einem Jahr an.

Gewalt? Einsatzkräfte sollen nicht allein gelassen werden

Das sei ein "Signal nach außen", so Wurm, dass die Stadt Augsburg gewalttätiges Verhalten nicht toleriere. Gleichzeitig will er die Maßnahmen als "Signal nach innen" verstanden wissen, um den Einsatzkräften gerade bei der Polizei zu vermitteln, dass sie mit dem zunehmenden Gewalt-Problem nicht allein gelassen würden.

Betretungsverbote laut Innenministerium möglich

Das wird auch im Bayerischen Innenministerium so gesehen. Sprecher Michael Siefener sagte auf BR-Anfrage, die Kommunen hätten freie Hand, solche Betretungsverbote auszusprechen. Eine Übersicht über die Praxis in bayerischen Großstädten gebe es aber nicht, weil es dafür keine Meldepflicht gebe, so Siefener.

Dirk Wurm rechnet mit sehr wenig Betretungsverboten

Gleichzeitig räumt der Augsburger Ordnungsreferent Wurm ein, dass er mit gerade mal zwei oder drei Fällen pro Jahr rechnet, in denen ein solches Betretungsverbot aufgrund von Gewalt gegen Einsatzkräfte ausgesprochen wird. Ein solcher "Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen" werde sorgfältig abgewogen.