Augsburg bekommt Surfwelle nach Münchner Vorbild

Bayerns drittgrößte Stadt soll schon bald eine stehende Surfwelle nach dem Vorbild der Münchner Eisbach-Welle bekommen. Augsburgs Kultur- und Sportreferent Jürgen Enninger hat bestätigt, dass die Stadt vom Freistaat für das Projekt rund 200.000 Euro Zuschuss bekommt.

"Zeitnahe Realisierung"

Damit dürften "sich alle Surfbegeisterten in und um Augsburg auf eine zeitnahe Realisierung des Projektes freuen", so Enninger. Der Surfsport bilde "eine Schnittstelle zwischen Jugendkultur und Nachwuchssport". Die Surfwelle soll am Senkelbach, in der Nähe des Plärrergeländes entstehen. Dafür gibt es bereits detaillierte Pläne zum Umbau des Stadtkanals sowie für eine Anlage auf dem städtischen Grund drumherum.

Umweltfreundlicher als eine Fernreise

Vorangetrieben wird das Projekt vom gemeinnützigen Verein "Surffreunde Augsburg": Surfen in der eigenen Stadt sei weit umweltverträglicher als Fernreisen ans Meer, mit dem Trendsport könnten viele Jugendliche erreicht werden. Zudem versprechen die Surfbegeisterten, sie könnten mit einer künstlich angelegten Fluss-Welle Sicherheit durch "Prallschutzzonen und Auffangvorrichtungen" bieten. Auch Anfänger könnten so innerhalb kurzer Zeit das Surfen auf der stehenden Welle lernen.