Augsburg bekommt neue Straßenbahn-Generation

Elf neue Straßenbahnen, Stückpreis rund 3,8 Millionen Euro. Diese Neuanschaffung hat der Bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart im Augsburger Straßenbahndepot vorgestellt und dafür einen Förderbescheid über 18 Millionen Euro mitgebracht. Damit übernimmt der Freistaat 40 Prozent der Investitionskosten.

Augsburg setzt auf Schweizer Hersteller

Nachdem Augsburg bisher auf Straßenbahnzüge von Bombardier und Siemens gesetzt hatte, kommen die neuen Fahrzeuge vom Schweizer Hersteller Stadler. Gefertigt werden die Züge mit Teilen auch aus deutscher Produktion, allerdings in Spanien.

Was die neuen Straßenbahnen können

Zu den technischen Besonderheiten zählt eine Klima-Anlage, die den CO2-Gehalt der Atemluft misst und daraus schließt, wie viele Fahrgäste gerade in der Bahn sind. Entsprechend soll das System kühlen oder heizen. Außerdem soll die Innenbeleuchtung der Jahreszeit angepasst sein: Eher warm im Winter, kühl-bläulich im Sommer.

Mehr Komfort im Nahverkehr

Grüne Lichtleisten an den Türen signalisieren, dass man noch einsteigen kann. Kurz vor dem Schließen der Türen blinken diese Leisten orange. Eine elektrisch ausfahrbare Rampe und mehr Abstellplatz im Inneren soll es Rollstuhlfahrern, Senioren mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen leichter machen, mit der Straßenbahn zu fahren.

Handy in der Straßenbahn laden

Im Zug soll es außerdem USB-Buchsen geben, um während der Fahrt das Handy zu laden. Umstellen müssen sich die Fahrer der Stadtwerke, weil sie statt in Rückspiegel auf Kamera-Monitore schauen werden, um zu sehen, was an der Bahnsteigkante passiert.