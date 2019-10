Augsburg bekommt erste Mobilitäts-Flatrate Deutschlands

Wenn es nach den Stadtwerken Augsburg geht, sollen in Zukunft noch viel mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und am besten das eigene Auto stehen lassen. Ein konkreter Versuch dazu startet am 1. November: Ab dann bieten die Stadtwerke die "Mobil-Flat" an, bundesweit das erste Angebot dieser Art.

Die Kunden sollen im Augsburger Stadtgebiet fast alle Verkehrsarten zum monatlichen Festpreis nutzen können: Bus, Straßenbahn, Carsharing und Leihrad.

Zwei Mobil-Flatrate-Pakete im Angebot

Die Stadtwerke haben ein Jahr lang mit 50 Testnutzern ausgelotet, wie eine solche Flatrate aussehen kann. Herausgekommen sind zwei Pakete: 79 Euro monatlich kostet das kleine Paket, 109 Euro das große.

"In beiden Paketen kann ich so viel Bus und Straßenbahn fahren, wie ich möchte, und bis zu 30 Minuten mehrmals am Tag ein Leihrad nutzen." Jürgen Fergg von den Augsburger Stadtwerken

Der Preisunterschied betrifft das Carsharing: Im kleinen Paket kann der Abonnent bis 15 Stunden oder bis zu 150 Kilometer das Auto nutzen, im großen Paket bis 30 Stunden ohne Kilometerbegrenzung.

Stadtwerke werben mit Umweltaspekt für Mobil-Flat

Die Augsburger Stadtwerke sind bemüht, mehr Menschen zum öffentlichen Nahverkehr zu locken - und werben dabei stets mit dem Umweltaspekt. Um weniger Autos und Abgase im Stadtkern zu haben, sollen die Menschen zum Beispiel auch ab 2020 kostenlos Bus und Tram in der "City-Zone" nutzen können, welche neun Stationen rund um den Königsplatz umfasst.

Laut den Stadtwerken fahren die Busse mit klimaneutralem Bioerdgas, die Straßenbahnen mit 100 Prozent Ökostrom. 25.000 Menschen haben schon ein Abo für Bus und Tram, 2.000 Menschen nutzten in Augsburg das Carsharing-System - Tendenz steigend.

Flatrate soll öffentlichen Nahverkehr rentabel machen

Aber wie wollen die Stadtwerke die neue Mobil-Flatrate finanziell stemmen? "Wir können diese Flatrate nur deshalb anbieten, weil wir sowohl den ÖPNV als auch Carsharing und Rad unter einem Dach vereinen", sagt Jürgen Fergg. Der öffentliche Nahverkehr sei immer ein Defizitgeschäft. Die einfache Rechnung der Stadtwerke: Mit der neuen Mobil-Flat wollen sie noch mehr Kunden gewinnen, dann rentiere sich sowohl der ÖPNV als auch das Carsharing immer stärker.

Verkehrsexperte fordert Konzept auch für andere Städte

Die Menschen wollen flexibel sein, schnell und günstig von A nach B kommen. Der Verkehrsforscher Harald Kipke von der Technischen Hochschule Nürnberg bewertet die Augsburger Mobil-Flat deswegen als Schritt in die richtige Richtung, an dem sich andere Städte ein Beispiel nehmen können.

Erfolg der Mobilitäts-Flat ist offen

Es komme aber auf die Umsetzung an: "Die Frage ist natürlich, ob die Erwartungen erfüllt werden. So ein System muss sehr leicht zugänglich sein für die Nutzer, sonst kommt schnell Frust auf", erklärt Kipke. Vor allem jüngere Menschen ohne Auto sieht Harald Kipke als potenziell starke Zielgruppe für die Augsburger Flatrate. Man könnte das Angebot zudem noch ausweiten, indem etwa auch Lastenfahrräder mit in die Flatrate genommen werden.

Europaweite Verkehrs-Flatrate?

Der Verkehrsforscher denkt noch einen Schritt weiter: Was, wenn man solche Flatrate-Angebote nicht nur auf eine Stadt beschränkt, sondern diese auch landesweit, bundesweit oder vielleicht sogar europaweit nutzen könnte? "Es muss möglich sein, dass auch jemand ohne Auto ohne große Einbußen flexibel leben können muss. Und genau da müssen wir hin", sagt Kipke.

Stadtwerke haben Ausweitung des Angebots im Blick

In Augsburg wollen die Stadtwerke derweil abwarten, wie die Menschen die Mobil-Flatrate annehmen. Das Angebot beschränkt sich zunächst erstmal nur auf das Augsburger Stadtgebiet, aber natürlich haben die Stadtwerke langfristig auch eine Ausweitung der Flatrate ins Umland im Blick, wie Sprecher Jürgen Fergg sagt. Man sei bereits im Gespräch mit umliegenden Gemeinden wie Stadtbergen und Gersthofen, fast jede Woche kämen neue Interessenten, vor allem auch am Carsharing-System.

Für Elektro-Roller gelten die Festpreise nicht

E-Scooter spielen übrigens in den Planungen der Stadtwerke keine Rolle, denn diese hätten bislang nicht als sinnvolle Ergänzung zum Nahverkehr überzeugt.